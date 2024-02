'Jordan Henderson is heel aardig. Wat zo speciaal aan hem is:...'

heeft in zijn eerste weken als speler van Ajax een bijzonder goede indruk gemaakt op teamgenoot Sivert Mannsverk. De jonge Noor maakte maandag bij Jong Ajax zijn eerste speelminuten na een maandenlange revalidatie en vertelt tegenover Voetbal International hoe zijn Engelse concurrent zich profileert in Amsterdam. Ook gaat hij in op de gelijkenissen in zijn spel met dat van Frenkie de Jong.

Mannsverk was een van de twaalf spelers die afgelopen zomer door de inmiddels vertrokken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De 21-jarige Noor kreeg kort na zijn overstap van Molde FK direct een basisplaats tegen FC Twente, maar werd in dat duel (dat Ajax met 3-1 zou verliezen) al in de rust naar de kant gehaald. Kort daarna raakte hij geblesseerd, afgelopen maandag speelde hij pas weer voor het eerst een halfuur mee bij de beloftenploeg, die het Keuken Kampioen Divisie-duel met Jong FC Utrecht omzette in een 0-1 uitoverwinning.

Mannsverk moest bij zijn komst al moest concurreren met spelers als Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Branco van den Boomen voor speelminuten op het middenveld. Met Henderson kwam daar in de winter een geduchte extra concurrent bij, maar Mannsverk praat heel positief over de voormalig Liverpool-aanvoerder: "Hij is heel aardig. Een speciaal persoon. Wat zo speciaal aan hem is, is dat hij een soort knop omzet als hij het veld opstapt. Buiten het veld is hij gewoon een bescheiden en aardige gozer", zegt de Noor. Bovendien hoopt en verwacht hij dat Henderson hem kan helpen in zijn ontwikkeling: "Ik wil gewoon van hem leren, met hem praten, met hem discussiëren en hopelijk kunnen we dan ook samen minuten gaan maken."

Frenkie de Jong

Mannsverk viel maandagavond in bij Jong Ajax met rugnummer 21, dat toevalligerwijs ook het vaste rugnummer van Frenkie de Jong is, een speler waarmee Manssverk weleens wordt vergeleken. Dat was echter geen bewuste keuze: "Haha, daar zeg je wat. Ik heb normaal 16, bij het eerste. Ik heb er niet echt over nagedacht, maar het is een mooi nummer, ja", lacht Mannsverk. Zijn spel lijkt wel degelijk op dat van zijn illustere voorganger, die inmiddels al jaren voor FC Barcelona speelt: "Linies doorbreken is één van mijn X-factors, dus daar moet ik me op blijven focussen", klinkt het. Tegen Jong FC Utrecht liet hij dat alweer een beetje zien: "Ja, ik had twee Frenkie-dribbels, al ging de eerste niet helemaal goed. Maar dat is wel hoe ik speel."