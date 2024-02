Bijna vergeten Ajacied aast op snelle rentree: 'Dat is stiekem mijn doel'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft snel weer heel wat te kiezen op het middenveld. sluit deze week aan bij de groepstraining en Sivert Mannsverk maakte maandagavond al zijn rentree binnen de lijnen. De Noorse zomeraankoop deed een half uur mee bij Jong Ajax en hoopt elke week meer minuten te kunnen maken, zodat hij eind deze maand met de hoofdmacht mee kan afreizen naar Noorwegen voor het duel met FK Bodø/Glimt.

Ajax had zich afgelopen zomer in een vroeg stadium van de transferwindow al versterkt met Benjamin Tahirovic en Van den Boomen, maar haalde in de persoon van Mannsverk op de valreep nóg een controlerende middenvelder naar Amsterdam. De Noor kreeg van toenmalig trainer Maurice Steijn op bezoek bij FC Twente meteen een basisplaats, maar zakte evenals zijn teamgenoten door het ijs en werd al in de rust vervangen. Mannsverk raakte vervolgens anderhalve week na zijn debuut geblesseerd aan zijn voet en stond daardoor een aantal maanden aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Maandagavond verscheen de middenvelder dus eindelijk weer binnen de lijnen, bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. “Het is een goed gevoel om te winnen, maar ook om weer op het veld te staan”, vertelde hij na afloop voor de camera van het clubkanaal. Met Mannsverk in de laatste dertig minuten binnen de lijnen trokken de Amsterdamse beloften een 0-1 voorsprong over de streep. Het was van tevoren afgesproken dat de Noor een half uur zou meedoen. “Hopelijk kan ik volgende week meer minuten maken.”

Mannsverk is kritisch, maar ook trots

Hoewel Mannsverk vooral blij zal zijn dat hij eindelijk weer op het veld stond, was hij ook kritisch op zichzelf. “Ik ben niet helemaal tevreden met mijn spel. Ik heb goede, maar ook slechte dingen gedaan. Maar het belangrijkste is om terug te zijn en weer ritme op te doen. Jong Ajax is een goede plek om aan mijn conditie en fitheid te werken. Ik ben blij om terug te zijn en ik hoop dat mijn niveau verbetert.” Mannsverk kijkt terug op een ‘moeilijke’ en ‘frustrerende’ tijd. De Noor zat nog maar net bij Ajax toen hij zwaar geblesseerd raakte. “Ik ben trots op hoe ik ermee om ben gegaan. Trots om terug te zijn, want het heeft lang geduurd. Ik ben altijd positief gebleven, elke dag naar de club gegaan, contacten leggen en revalideren. Ik kan hier op een positieve manier naar kijken, want ik heb de clubcultuur leren kennen.”

Mannsverk voelt zich er nu ‘meer klaar voor om onderdeel te zijn van de club’. “Zowel bij Ajax 1 als Jong Ajax. Al met al kom ik hier sterker uit. We moeten eerst afwachten hoe mijn voet herstelt na deze wedstrijd. En ik moet met John van ’t Schip en Dave Vos (trainer Jong Ajax, red.) praten over hoe zij het voor zich zien. Mijn doel is om fit te zijn om en dat te bereiken moet ik minuten maken. En voor nu is Jong Ajax de beste plek om minuten te maken.” Mannsverk hoopt er in elk geval bij te zijn als Ajax de return speelt tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. “Ik hoop heel erg om aan te sluiten voor de trip naar Noorwegen, naar Bodø/Glimt. Dat is stiekem mijn doel”, zo klinkt het.

De tweede ontmoeting tussen FK Bodø/Glimt en Ajax staat voor 22 februari op het programma. De clubs treffen elkaar een week eerder in de Johan Cruijff ArenA.