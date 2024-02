Uitstekend nieuws voor Ajax in de aanloop naar belangrijke weken

De rentree van bij Ajax laat naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer op zich wachten. De middenvelder verruilde Toulouse afgelopen zomer transfervrij voor de Nederlandse recordkampioen, maar net op het moment dat hij eindelijk een basisplaats leek te hebben veroverd raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Van den Boomen staat inmiddels al even aan de kant, maar volgens Tim van Duijn sluit hij deze week aan bij de groepstraining.

Dat meldt de verslaggever van Voetbal International dinsdagavond. De aanstaande rentree van de oud-speler van onder meer sc Heerenveen is het volgende goede nieuws voor Ajax en trainer John van ’t Schip uit de ziekenboeg. De interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers zag Sivert Mannsverk maandagavond al zijn rentree maken bij Jong Ajax. Mannsverk streek afgelopen zomer op de slotdag van de transferwindow neer in Amsterdam, maar raakte anderhalve week na zijn eerste en vooralsnog enige opwachting tegen FC Twente geblesseerd aan zijn voet.

Het was in eerste instantie de verwachting dat de Noorse middenvelder een paar weken uit de roulatie zou zijn, maar dat werden enkele maanden. Mannsverk deed alweer even mee met de groepstraining en maakte maandagavond zijn eerste minuten sinds 17 september. De verwachting is dat Van den Boomen ook snel weer zijn opwachting zal maken binnen de lijnen. Ajax deelde vorige week al beelden dat de middenvelder op het trainingsveld hard werkte aan zijn rentree en nu is ook zijn terugkeer bij de groepstraining aanstaande. “Hij sluit een dezer dagen aan bij de groepstraining. De bedoeling is dat hij daar zo snel mogelijk ook weer alles mee gaat doen. Ook zijn eerste wedstrijdminuten komen dichterbij”, zo klinkt het.

En dat is uitstekend nieuws voor Ajax, Van ’t Schip en natuurlijk Van den Boomen. De transfervrije zomeraanwinst had in de eerste twee wedstrijden onder Van ’t Schip een basisplaats en was tegen sc Heerenveen belangrijk met een prachtige assist op Brian Brobbey. Hij raakte in de aanloop naar het thuisduel met Brighton & Hove Albion in de Europa League echter geblesseerd aan zijn knie en heeft daardoor al bijna drie maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Met zijn aanstaande rentree nemen voor Van ’t Schip de opties op het middenrif ook weer toe. Dat kan de interim-hoofdtrainer goed gebruiken, want deze maand staat naast het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League ook de topper tegen AZ op het programma.

