Ajax komt met fijne trainingsbeelden: rentree laat mogelijk niet lang meer op zich wachten

Ajax lijkt op korte termijn weer een beroep te kunnen doen op . De middenvelder, die afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte van Toulouse naar de Nederlandse recordkampioen, staat al sinds begin november aan de kant met een knieblessure. Ajax Showtime meldde vorige week al dat Van den Boomen mogelijk later deze maand zijn rentree binnen de lijnen kan gaan maken. Op trainingsbeelden is te zien dat de zomeraanwinst - nog wel individueel - hard werkt aan zijn terugkeer.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Van den Boomen na het afgelopen seizoen transfervrij in te lijven. De middenvelder was tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen weliswaar een van de lichtpuntjes in Amsterdam, maar verdween al snel uit de basiself. Van den Boomen had in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo en Excelsior nog wel een basisplaats, maar verloor na het duel in Rotterdam zijn basisplaats. Na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip kreeg Van den Boomen een nieuwe kans. Hij behoorde in de thuisduels met FC Volendam en sc Heerenveen tot de uitblinkers en leek Van ’t Schip te overtuigen dat hij de juiste man op de positie van controlerende middenvelder was.

Van den Boomen raakte begin november in de aanloop naar het thuisduel met Brighton & Hove Albion in de Europa League echter geblesseerd aan zijn knie en moest daardoor ook de ontmoeting met Almere City aan zich voorbij laten gaan. Van ’t Schip sprak nog wel de hoop uit dat Van den Boomen snel zou herstellen en eventueel het duel met Vitesse op 25 november kon gaan halen, maar dat zat er niet in. Ook het trainingskamp in Spanje ging aan zijn neus voorbij. De middenvelder moest de eerste drie competitieduels na de winterstop aan zich voorbij laten gaan en zal ook voor de topper tegen PSV nog niet beschikbaar zijn, maar mogelijk kan hij na het weekeinde de groepstraining hervatten.

Van ’t Schip kan de rentree van de 28-jarige middenvelder uit Veldhoven goed gebruiken. De spoeling op het Amsterdamse middenveld is in de eerste weken van 2024 erg dun. Naast Van den Boomen staat ook Sivert Mannsverk al maanden aan de kant met een blessure, terwijl Silvano Vos ook een tijdje moest toekijken. Laatstgenoemde heeft zijn rentree bij Jong Ajax inmiddels gemaakt en lijkt ook snel de hoofdmacht weer te kunnen gaan helpen. Van ’t Schip verwelkomde in de persoon van Jordan Henderson in elk geval de gewenste nieuwe middenvelder. Het uitduel met Heracles Almelo kwam voor de Engelsman nog te vroeg, maar tegen PSV lijkt hij normaal gesproken zijn debuut te gaan maken.