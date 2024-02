Nijhuis wekt verbazing: 'Je weet gewoon niet wat je aan Bas hebt'

Bas Nijhuis had zaterdagavond de leiding over het duel tussen Heracles Almelo en Vitesse, waarin de thuisploeg een 0-2 achterstand omboog in een 3-2 overwinning. Spits tekende voor de tweede en derde treffer van de ploeg van trainer Erwin van de Looi, maar uitte na de wedstrijd zijn verbazing over het optreden van Nijhuis.

"Je weet gewoon niet wat je aan Bas hebt", wordt Hornkamp geciteerd door Voetbal International: "Emil Hansson werd onderuit gehaald rond de zestien, Bas floot niet. Bij eenzelfde moment voor Vitesse floot hij wel. Dat begrijp ik dan niet." Hornkamp vroeg Nijhuis wat nou het verschil was tussen beide situaties, maar de arbiter zag het anders: "Hij vond dat de benen van de tegenstander onderuit werden geveegd. Maar ja, dat was bij die andere situatie ook zo. Daar hadden we een discussie over."

Hornkamp maakte zijn beide treffers nadat Heracles met een man meer was komen te staan. Nijhuis toonde Nicolas Isimat-Mirin vlak voordat de ploegen aan de thee gingen zijn tweede gele kaart na een overtreding op diezelfde Hornkamp, die zegt de Fransman bewust op te hebben gezocht: "Ik dacht al: als hij aan me trekt, dan val ik. En dat deed hij. "Ik denk wel dat dat moment het verschil heeft gemaakt. Ik let er altijd wel op. Als mijn tegenstander al geel heeft, moet je gewoon slim zijn."

Twintig minuten voor tijd werkte Hornkamp de 3-2 achter Vitesse-doelman Eloy Room. Het betekende alweer de vijfde treffer voor de 26-jarige spits in de laatste vier Eredivisie-duels, al moest hij ook daarvoor de discussie met Nijhuis aan: "Toen die goal viel, liep ik meteen naar Bas. "Dit is mijn doelpunt hè", zei ik. Toen zei Bas dat Makkelie een eigen doelpunt van Oroz had gegeven. "Ik geef je zijn adres wel, kun je even langsgaan", voegde hij nog toe. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Maar hij was serieus, over dat eigen doelpunt dan. Eerst was-ie voor Justin, daarna voor Oroz. Daarna pas kwam hij toch op mijn naam. Het was gewoon mijn doelpunt, dus dit vond ik wel terecht. Het was niet de bedoeling om die bal zo in te koppen, maar goed. Als ik hem niet op mijn naam had gekregen, had ik er een probleem van gemaakt, haha."