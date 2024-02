Borst: ‘Wakker worden, ouwe dibbes. Jij bent hoofdverantwoordelijk voor deze puinhoop’

Hugo Borst ergert zich al weken groen en geel aan de gang van zaken bij AZ. De huidige nummer vier van de Eredivisie nam vorige maand afscheid van Pascal Jansen en stelde Maarten Martens aan als zijn (tijdelijke) vervanger, maar onder de Belg is het zeker niet beter gaan lopen. Borst richt zich in zijn column echter vooral tot algemeen directeur Robert Eenhoorn.

AZ eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Eredivisie, maar knap was vooral de prestatie in de UEFA Conference League. De Alkmaarders haalden de halve finale, waarin ze zeker niet kansloos waren tegen West Ham United. De Europese prestaties smaakten naar meer. AZ kwalificeerde zich opnieuw voor het hoofdtoernooi van de Conference League, maar kwam dit keer niet door de groepsfase heen. Na de uitschakeling in Europa stapelden de teleurstellingen zich op. AZ heeft inmiddels zes opeenvolgende Eredivisiewedstrijden niet gewonnen en blameerde zich door in de thuiswedstrijd tegen de amateurs van Quick Boys strafschoppen nodig te hebben om door te gaan naar de volgende ronde van de beker.

De Alkmaarders zijn inmiddels niet meer actief in het bekertoernooi en dreigden afgelopen weekeinde al de vierde plaats uit handen te geven, ware het niet dat Ajax op bezoek bij sc Heerenveen met 3-2 onderuit ging. De volgende dreun bleef AZ dus bespaard, maar Borst ergert zich de laatste weken groen en geel aan de club. “Het begon met het ontslag van trainer Pascal Jansen. Hij moest werken met een elftal dat ontdaan was van al zijn goede spelers”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Tijjani Reijnders, Milos Kerkez, Sam Beukema en Jasper Karlsson gingen en er kwam niets fatsoenlijks voor terug. De coach kreeg de opdracht om de talentvolle jeugd in te passen. Maar collectief de Youth League winnen (dat deed AZ) wil niet zeggen dat piepjonge spelers een paar maanden later zomaar de plek kunnen innemen van getransfereerde zes jaar oudere spelers.”

AZ haalde de afgelopen jaren heel wat geld binnen met de verkoop van bepalende spelers. Ook afgelopen zomer was het kassa in Alkmaar. Borst ziet echter dat de club er vervolgens te weinig mee doet op de transfermarkt. “Bij AZ telden ze elke week opgewonden de transfergelden. Zestig miljoen in kas! In de Eredivisie viel het beroofde AZ vies tegen, al stond het nog keurig vierde. Voor de falende technisch directeur Max Huiberts - hij slaagde er niet in goede opvolgers te scouten/kopen - reden genoeg om lafjes zijn straat schoon te vegen: Jansen eruit, Martens mocht het beter gaan doen.” Dat lukt de ‘kleurloze Belg’ totaal niet, ziet Borst. “Als zijn waardeloze interviews maatgevend zijn, kan hij onmogelijk mensen inspireren.”

Borst neemt de vervanger van Jansen echter niet teveel kwalijk. “Ik denk met weemoed aan 1981, aan 2009 (de kampioensjaren, red.) en kan alleen maar stellen dat AZ nu wordt geleid door een laffe technisch directeur en een kleurloze trainer. Dat een van de grootste Nederlandse sporters dit laat gebeuren, begrijp ik niet. Hallo Robert Eenhoorn, wakker worden, ouwe dibbes. Jij bent verantwoordelijk voor deze puinhoop.”