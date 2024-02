Hugo Borst kraakt basisspeler van Ajax: ‘Natuurlijk is Ajax nog steeds het lachertje van de Eredivisie’

Hugo Borst vindt niet dat het lek boven is bij Ajax. De Amsterdammers presenteren de laatste weken zeer behoorlijk onder trainer John van ’t Schip en voegden in de winterse transferperiode bovendien toe aan de selectie. Borst betwijfelt of de Engelse routinier Ajax de benodigde kwaliteitsimpuls geeft.

De voetbaljournalist blikt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN vooruit naar het duel tussen Ajax en PSV van 20.00 uur. “Ajax is nog steeds het lachertje van de Eredivisie, natuurlijk”, begint Borst op niet mis te verstane wijze aan zijn analyse. “Iedereen denkt dat de verlosser binnen is gekomen”, refereert Borst aan de komst van Henderson, die tegen PSV kan rekenen op een basisplaats.

Borst benadrukt dat Henderson niet de verlosser van Ajax zal zijn. “Hij zal ongetwijfeld wel wat goede, verbindende accenten aanbrengen. Verdedigend zal het daardoor wat beter staan. Dat is ook hard nodig, want dat middenveld van Ajax is een soort zebrapad waar je blind kunt oversteken. Maar Ajax is gewoon vergeten om een goede verdediger aan te trekken. Ik blijf zeggen dat Sutalo niet waard is wat hij heeft moeten kosten (20,5 miljoen euro), red.). Dus ze zijn nog steeds het lachertje.”

“Henderson is natuurlijk wel een type dat Ajax miste: iemand die leiding geeft, coacht en eventueel ook de verdedigingslinie kan ontlasten”, breekt collega-analist Kenneth Perez in. De Deense oud-voetballer gaat verder: “De verdediging kan het daardoor makkelijker krijgen, waardoor je geen goede verdediger hoeft te halen.” Borst: “Ik kan niet ontkennen dat wat jij zegt helemaal klopt, maar dan nog vind ik het te weinig.”