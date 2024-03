Derksen ziet 'gevaarlijke combinatie': ‘Hij heeft er 28 miljoen euro ingedouwd, en het is nog niks!’

NEC bereikte dinsdagavond de finale van de TOTO KNVB Beker ten opzichte van SC Cambuur nadat het na verlenging met 1-2 te sterk was voor de Leeuwarders. De Nijmegenaren vierden, samen met geldschieter Marcel Boekhoorn, een groot feest voor het uitvak met meegereisde fans. Johan Derksen laat zich in de uitzending van Vandaag Inside uit over Boekhoorn.

De Nijmeegse investeerder steunt NEC al jaren op financieel gebied en stond dinsdagavond springend voor het uitvak met supporters. “Dat gun je hem toch ook wel?”, vraagt Wilfred Genee zich af. “Natuurlijk! Hij heeft er 28 miljoen euro ingedouwd, en het is nog niks!”, reageert Derksen al snel.

De Snor, die fan is van NEC, ziet desondanks een ‘gevaarlijke situatie’: ‘Dit is zo’n gevaarlijke combinatie. Die man is steenrijk, en is supporter. Wat doe je dan? Die club redden!”, zegt Derksen. Volgens Quote 500 wordt het vermogen van Boekhoorn geschat rond de 2,4 miljard euro.

De plaatsing voor de bekerfinale is terecht, vinden de mannen van Vandaag Inside. “Die keeper (Yanick van Osch, red.) heeft Cambuur voor de rust in de wedstrijd gehouden, want NEC was wel wat beter”, zegt Derksen, die vervolgens nog even inhaakt op de redding van Jasper Cillessen in de slotfase van het duel. “Bij de eerste goal zat hij fout, maar hij heeft NEC inderdaad gered. Daar heeft Boekhoorn hem ook voor gehaald, om dit soort wedstrijden te winnen, met zijn waanzinnige salaris bij een middelmatig cluppie.”