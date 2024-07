‘Eredivisionist ziet enige spits geblesseerd uitvallen en krijgt nul op het rekest van Lammers’

NEC Nijmegen hoopte zich deze zomer te versterken met , maar dat is de Nijmegenaren niet gelukt. Dat weet de Gelderlander te melden. Bovendien kreeg trainer Rogier Meijer nog een forse tegenvaller te verwerken: de enige spits viel in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC (0-1 nederlaag) uit met een schouderblessure.

Ogawa lijkt de seizoenstart tegen FC Twente op 10 augustus aan zich voorbij te moeten laten gaan en Meijer heeft vooralsnog geen vervanger achter de hand. Volgens ­de Gelderlander begint de nood om een extra spits aan te trekken ‘steeds groter te worden’. Voor NEC-trainer Meijer is het uitvallen van de Japanse spits dan ook een bittere pil. "Het uitvallen van Koki is een grote teleurstelling. Hij is er de eerste weken sowieso niet bij.”

NEC had Lammers, die het afgelopen half jaar bij FC Utrecht flink op schot was, op de korrel als concurrent voor Ogawa. De Nijmegenaren hoopten de Nederlander, die bij Rangers FC op een dood spoor zit en inmiddels meetraint met het tweede elftal, warm te kunnen maken voor een overstap naar Nijmegen. Lammers heeft het aanbod van NEC echter afgeslagen. “Ik zou Sam er heel graag bij willen hebben, maar ik denk niet dat hij naar NEC komt”, is Meijer eerlijk. “We hebben met hem gesproken, maar hij heeft een andere keuze gemaakt.”