Perez tegen Van Gangelen: ‘Wie bepaalt dat hij verguisd is? Moet je per se een lachebek zijn?’

Jan Joost van Gangelen heeft in Dit was het Weekend een bijdrage geleverd aan de beeldvorming rondom . De presentator van ESPN stelt dat de doelman van NEC ‘altijd verguisd is’ en ‘serieus en zuur kijkt’. Kenneth Perez vindt dat Cillessen vooral beoordeeld moet worden op zijn sportieve prestaties.

In het televisieprogramma Dit was het Weekend blikt Van Gangelen samen met analisten Perez en Karim El Ahmadi terug op de 2-0 overwinning die NEC zaterdagavond boekte op Sparta Rotterdam. Van Gangelen concludeert dat Cillessen eindelijk weer reden tot lachen had. “We hebben Cillessen natuurlijk veel bekritiseerd. Die was niet altijd gelukkig. Oranje is voor hem helemaal uit het zicht geraakt, maar hij had tegen Sparta eindelijk weer een avond waarop we dachten: hij kan weer een keer lachen. Jasper kijkt altijd boos”, zegt de presentator.

“Als je goed kijkt, krijgen we eindelijk te zien dat Jasper er ook een keer om kan lachen”, stipt Van Gangelen een moment in de 89ste minuut aan, waarbij na een inzet van Sparta de bal via beide doelpalen uiteindelijk in de handen van Cillessen belandde. Daardoor hield de keeper van NEC zijn doel schoon.

“Moet je per se een lachebek zijn?”, vraagt Perez zich af. Van Gangelen: “Nee, maar hij is toch altijd verguisd. En er wordt toch altijd gezegd dat hij serieus en zuur kijkt.”

“Maar wie bepaalt dat hij verguisd is?”, reageert Perez weer. Van Gangelen haalt onder meer de bedenkelijke reputatie van Cillessen als penaltykiller aan: “Het ging er natuurlijk altijd over dat hij nooit een penalty pakt. En omdat hij erna in het veld ook niet meer zijn niveau kon halen”, stelt de presentator.

“Dat is iets anders, maar hij werd ook vaak door zijn persoonlijkheid verguisd”, merkt Perez op. De oud-middenvelder vindt het niet terecht dat Cillessen wordt afgerekend op zijn persoonlijkheid. “Het gaat er toch om of hij goed keept? Het ging voor hem fout toen hij niet geselecteerd werd voor het WK van 2022. Ik denk dat dat hem wel pijn heeft gedaan.”