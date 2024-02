Perez vol walging over Eredivisie-shirt: ‘Het is al een ploeg die weinig uitstraalt...’

Kenneth Perez heeft genoten van AZ in het uitduel van zaterdagavond met Fortuna Sittard (1-2). De Deense analist zag de Alkmaarders een uitstekende tweede helft spelen en eindelijk weer eens winnen na zes wedstrijden zonder zege in de Eredivisie

“Het kan dus wel in grijze shirts!”, reageert Perez in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN cynisch op het uitstekende resultaat dat AZ zaterdagavond wist te behalen. De oud-voetballer heeft dit seizoen al een aantal keer laten merken geen fan te zijn van het grijze uitshirt van de Alkmaarders. “Ik ben totaal geen fan van die grijze shirts. Niet als je al een ploeg bent die weinig uitstraalt. Ze hebben weliswaar Nike als sponsor, maar of dit nou top of the bill is…”

Over de sportieve prestatie van AZ tegen Fortuna Sittard is Perez wel zeer te spreken. Het elftal van trainer Maarten Martens keek halverwege nog tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Iñigo Córdoba, maar via treffers van Vangelis Pavlidis en Dani de Wit werd de zege na rust alsnog veiliggesteld.

“De tweede helft zag ik een team dat in alles uitstraalde dat het geen genoegen zou nemen met een punt of een nederlaag”, is Perez complimenteus. “Vorige week tegen Almere City (0-0) was er geen tempo en stonden ze veel stil met de bal. Gisteren in de tweede helft was alles op tempo. Iedereen probeerde zijn steentje bij te dragen. Ik zag een nieuw AZ.”