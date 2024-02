Van Basten tempert euforie over ‘beste speler van de Eredivisie’: ‘Ik vind het overdreven allemaal’

wordt maandagavond bewierookt in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. Met name Youri Mulder en Ronald de Boer zijn lyrisch over de middenvelder van PSV. Ook Marco van Basten vindt Veerman een goede speler, maar tempert tegelijkertijd de euforie.

Veerman was vorige week uitblinker in het Champions League-duel van PSV met Borussia Dortmund (1-1). Hij werd door de UEFA zelfs uitgeroepen tot de Speler van de Week in het miljardenbal. “Veerman was fantastisch met zijn steekballetjes en balbehandeling. Dat is genieten geblazen”, is Mulder zeer complimenteus over de technisch begaafde controleur van PSV.

De Boer vindt het knap hoe Veerman zich steeds aanpast op een hoger niveau. “Toen hij van FC Volendam en Heerenveen kwam, vroegen we ons af of hij steeds die stap zou kunnen maken. Iedereen had zijn twijfels of hij wel in het tempo mee zou kunnen, maar hij maakt het elke keer waar. En dat gevoelige rechtervoetje van hem wordt alleen maar beter”, aldus de oud-voetballer.

“Er wordt nu voorzichtig gezegd dat hij de beste speler van de Eredivisie is”, richt presentator Wytse van der Goot zich tot Van Basten. De oud-spits tempert de euforie. “Ik vind het een goede voetballer en ik vind dat PSV het ook wel goed doet, hoor, maar ik vind het wel wat overdreven allemaal. Dortmund speelt echt niet zo goed in Duitsland, maar PSV heeft de grootste moeite om 1-1 te spelen. Veerman speelde een goede wedstrijd, zonder meer, maar er wordt hier zo positief over PSV gesproken dat je gaat denken: dat zijn fenomenen. In de top gaat het uiteindelijk om de Champions League. Dat ze kampioen worden, zit er natuurlijk wel dik in.”