Mario Been geniet: 'Geweldig, ik had nooit verwacht dat hij zó goed zou zijn'

Mario Been geniet van de ontwikkeling van bij Feyenoord. Door de bovenbeenblessure van Gernot Trauner heeft Beelen momenteel een basisplaats en donderdag was hij een van de uitblinkers in de uitwedstrijd tegen AS Roma.

“Geweldig, hè”, zegt Been bij De Eretribune over de wijze waarop Beelen zich manifesteert. “Dat had ik nou nooit verwacht, dat hij zó goed zou zijn. In interviews komt hij ook heel volwassen over. Hij zegt heel verstandige dingen. Tegen een van de betere spitsen van Europa, Lukaku, vond ik hem geweldig spelen.”

Been weet niet of hij Trauner weer zou opstellen als de Oostenrijkse verdediger terug is van zijn blessure. “Trauner vind ik met name een probleem met diepte in zijn rug. Met de manier van spelen van Slot zou ik Beelen misschien wel laten staan, omdat hij ook nog eens bloedsnel is. Hij kan ruimte in zijn rug goedmaken.”

Beelen won al zijn duels in Rome, terwijl hij dus tegenover Lukaku stond. “Dat zegt iets. Hij speelde in het begin haast niet, mocht debuteren uit bij Celtic. Vorige week kreeg hij al snel een gele kaart tegen Roma. Dan verwacht je dat hij met de handrem erop zal spelen, maar dat was niet zo. Hij loste problemen op een heel volwassen manier op”, aldus de ex-trainer van Feyenoord.