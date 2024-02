Nieuw kapsel van Sontje Hansen maakt indruk bij ESPN: 'Het is weer 1973!'

verscheen zaterdagavond met een nieuw kapsel op het veld. De analisten van ESPN zijn erg te spreken over het afrokapsel van de 21-jarige aanvaller van NEC.

Hansen viel na een uur spelen in. Bij de beelden van zijn invalbeurt waren de reacties enthousiast in de studio van ESPN. “Het is weer 1973! Als hij nou nog binnenkomt op zijn plateauzolen, dan zijn we rond”, zei Hugo Borst. "Ja, dit is Jackson Five", antwoordde Aletha Leidelmeijer.

Ook presentator Jan Joost van Gangelen geniet van de beelden. “Ik vind het wel cool, hoor.” De inmiddels kale Marciano Vink moet denken aan zijn eigen kapsel in het verleden. “Ja, ik ben er wel jaloers op. Dit was veertig jaar geleden voor mij. Mijn haar was iets zachter, hij heeft echt kroeshaar. Hij moet er ook met een afrokam doorheen. Back to the seventies.”