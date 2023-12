Oud-Ajax-speler komt grote onthulling: ‘Niemand begreep toen waarom Ocampos werd gehaald’

heeft een boekje opengedaan over zijn laatste periode bij Ajax. De aanvaller, momenteel speler van NEC, onthult bij Kick ’t Met van Ziggo Sport dat de komst van voor hem de druppel was om de Amsterdammers te verlaten.

Hansen maakte deel uit van de A-selectie van Ajax in de voorbereiding op seizoen 2022/23. De jongeling presteerde goed, maar wilde graag verhuurd worden aan een Nederlandse club om zeker te zijn van speeltijd. “Ik had al met een aantal clubs uit Nederland gesproken. Maar toen kwam Alfred Schreuder naar me toe om te zeggen dat ik niet weg mocht. Op de laatste dag van de transfermarkt”, hekelt Hansen.

De aanleiding hiervoor was het vertrek van Antony naar Manchester United. “Er kwam een plekje vrij in Ajax 1. Ik dacht: dit is dan echt het moment dat hem moet gaan gebeuren. Schreuder appte mijn zaakwaarnemer om te zeggen dat ik niet meer weg mocht. Ik dacht: dan ga ik gewoon lekker bij Ajax 1 spelen, of trainen”, blikt de NEC’er terug.

De last-minute transfer van Lucas Ocampos naar Ajax veranderde al het perspectief voor Hansen. “Ocampos werd gehaald, en toen moest ik bij Jong Ajax blijven. Toen Ocampos kwam… Ik weet echt niet waarom iemand binnen Ajax dacht van: hé, hij gaat goed spelen. Niemand begreep toen waarom hij was gehaald”, onthult Hansen, die dit seizoen tweemaal trefzeker was namens NEC.