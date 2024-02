Noa Lang toont opvallend dieet na de wedstrijd en bespreekt zijn allergrootste voetbaldroom

In de documentaire Lastpak geeft een inkijkje in zijn leven. Zo wordt duidelijk wat zijn routine is na een wedstrijd. De aanvaller van PSV eet graag chips, drinkt een blikje roze Fernandes en gaat diep in de nacht naar bed.

“Na een wedstrijd eet ik chips. Ik slaap pas om 04.00 uur ofzo”, zegt Lang, die soms ook nog tobt na een wedstrijd. “Ik mis ook weer één-op-één met de keeper…”, zegt hij bijvoorbeeld tegen de documentairecrew na een wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen blikt Lang in de documentaire terug op wedstrijden, hij blikt ook vooruit. De tienvoudig international droomt ervan belangrijk te zijn voor het Nederlands elftal op het allerhoogste podium. “Ik denk daar vaak over na: de WK-finale beslissen voor Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat ik ooit een hele belangrijke goal voor Oranje ga maken. Als dat gebeurt, waar praten we dan nog over? Wie gaat dan nog wat zeggen?”

“Ik ben ervan overtuigd dat die goal zó belangrijk is voor het Nederlands elftal, dat al die mensen die altijd zeggen: blablablabla... Dat die mensen ook zien van: hé shit. Kijken of ze dan niet voor me zijn”, aldus Lang.

Meer nieuws over de laatste films, series en documentaires vind je op Moviemeter.