Groot nieuws over Noa Lang: Ten Hag, Schreuder en collega-internationals komen aan het woord

staat door een hamstringblessure al een paar weken aan de kant en zal voorlopig nog niet in actie komen, maar het is zeker niet stil rond zijn persoon. Integendeel zelfs. De aanvaller van PSV krijgt een eigen documentaireserie: Lastpak: Noa Lang. De serie kent vier afleveringen, die vanaf vrijdag te zien zijn op Prime Video.

Lang groeide in de afgelopen jaren uit tot een van de meest besproken Nederlandse voetballers. De dribbelaar verruilde Ajax in de zomer van 2020 op huurbasis voor Club Brugge, alvorens een jaar later definitief de overstap te maken naar de Belgische topclub. Lang had niet veel tijd nodig om de harten van het Brugse publiek te veroveren en groeide al snel uit tot een van en zo niet dé beste voetballer in de Jupiler Pro League. Hij maakte indruk met zijn acties en doelpunten, maar zorgde met zijn gedrag en interviews ook voor de nodige ophef. Zo verzekerde Lang het Belgische voetbalpubliek in de zomer van 2022 niet meer terug te keren, maar bleef een transfer uit.

Een jaar later vertrok hij dan toch uit België. Lang keerde bij PSV terug op de Nederlandse velden. Ook in Eindhovense dienst was het snel raak voor de aanvaller. Hij bezorgde zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd meteen de eerste prijs van het seizoen (de Johan Cruijff Schaal, 0-1 tegen Feyenoord). Lang was vervolgens in de Eredivisie ook trefzeker tegen FC Utrecht, RKC Waalwijk, NEC en FC Volendam, maar door blessureleed hebben PSV en de Oranje-international nog niet heel veel plezier aan elkaar kunnen beleven. Hij kwam vooralsnog slechts negentien keer in actie, goed voor vijf doelpunten en één assist. Zijn laatste minuten dateren van 27 januari in de thuiswedstrijd tegen Almere City.

Op Prime Video krijgen geïnteresseerden toch nog een kans om naar Lang te kijken. De voormalig Ajacied is voor zijn documentaire gedurende een lange periode gevolgd door de camera. Bij Club Brugge, PSV, Oranje en in zijn privéleven. “Van ruzies op het veld tot confrontaties thuis. Lastpak: Noa Lang neemt je mee in het confronterende verhaal van Noa Lang, een man die zijn droomtransfer najaagt in een harde wereld waar de messen zijn geslepen en fouten snel gemaakt zijn”, wordt Prime geciteerd door NU.nl. “In de serie komen meerdere mensen die met Lang botsten aan het woord, onder wie voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag en voormalig Club Brugge-trainer Alfred Schreuder”, zo klinkt het. Ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber en de ouders van Lang maken hun opwachting.

