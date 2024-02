Rafael van der Vaart deelt meteen na afloop enorm compliment uit aan PSV: 'Ik vind dat zo'

Rafael van der Vaart was vlak na het laatste fluitsignaal zeer te spreken over het optreden van PSV in het heenduel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Volgens de voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Borussia Dortmund speelde de formatie van coach Peter Bosz een ‘bijna perfecte’ tweede helft.

PSV had eind december veel en veel zwaarder kunnen loten voor de achtste finales van de Champions League. Dat was de reactie van velen toen Borussia Dortmund uit de koker kwam. De Duitse topclub eindigde weliswaar bovenaan in een groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United, maar presteert in eigen land heel wisselvallig. Bovendien zou de speelwijze van Borussia Dortmund PSV wel liggen. Dat bleek ook wel in de heenwedstrijd in Eindhoven. PSV greep de bezoekers bij de strot en kreeg de beste mogelijkheden.

Een gelukkige treffer van Donyell Malen halverwege de eerste helft bezorgde Borussia Dortmund weliswaar een voorsprong bij rust, maar PSV knokte zich via een makkelijk gegeven maar wel benutte strafschop door Luuk de Jong terug in de wedstrijd. De thuisploeg kreeg via Sergiño Dest en Johan Bakayoko nog goede mogelijkheden op de winnende, maar die viel niet meer. Daardoor moet het in Dortmund gaan gebeuren, op 13 maart. “Ik heb een heel positief gevoel”, zei Van der Vaart vrijwel meteen na afloop bij Ziggo Sport.

“Omdat je tegen een hele goede ploeg speelt, je staat hier met 1-1 en hebt het gevoel dat er veel meer in had gezeten”, vervolgde Van der Vaart. “Dat is positief. Dat betekent dat je gegroeid bent als team. Ik vind dat zo. Dan kun je wel heel negatief doen. Het was natuurlijk geen perfecte wedstrijd, maar de tweede helft vond ik eigenlijk bijna perfect. Ondanks een paar foutjes”, was de voormalig Oranje-international lyrisch over de ploeg van Bosz.