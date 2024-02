Cadeautje voor PSV? Borussia Dortmund komt heel snel met veelzeggende reactie

Borussia Dortmund begrijpt niets van de beslissing van scheidsrechter Srdjan Jovanovic om PSV vroeg in de tweede helft een strafschop te geven. Mats Hummels leek tijdens een duel met Malik Tillman de bal te spelen, maar volgens de arbiter raakte de Duitse routinier vooral zijn tegenstander. De VAR keek er weliswaar heel even naar, maar zag geen reden om in te grijpen. Borussia Dortmund komt met een veelzeggende reactie.

PSV en Luuk de Jong zullen er niet om malen en de Eindhovense gelijkmaker kan moeilijk onverdiend worden genoemd. Borussia Dortmund opende in de eerste helft weliswaar via Donyell Malen de score, maar het was de formatie van coach Peter Bosz die een groot gedeelte de bovenliggende partij was en zeker de beste mogelijkheden kreeg. De Eindhovenaren vervolgden vanaf de start van de tweede helft de jacht op de gelijkmaker en zetten de bezoekers flink onder druk. Een voorzet van Jordan Teze belandde net niet voor de voeten van De Jong, die een paar minuten later mocht aanleggen vanaf elf meter. Hummels leek de bal te spelen, maar de scheidsrechter was van mening dat de Duitser voldoende tegenstander raakte om een strafschop te maken. Die werd benut door de PSV-aanvoerder: 1-1.

