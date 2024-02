Van der Vaart: 'Hij is echt zo'n zeikerd, dat heeft hij helemaal niet nodig'

Rafael van der Vaart is niet te spreken over de actie van Borussia Dortmund-verdediger vrijwel direct na afloop van het heenduel met PSV in de achtste finales van de Champions League. De Duitse routinier stak zijn ongenoegen over de strafschop voor de Eindhovenaren niet onder stoelen of banken en stuurde een gefrustreerde tweet de wereld in. Van der Vaart is van mening dat Hummels dat niet had moeten doen.

Borussia Dortmund ging ondanks een (licht) overwicht voor PSV met een 0-1 voorsprong de rust in, maar kreeg in de tweede helft al vrij snel de gelijkmaker om de oren. Luuk de Jong bracht de thuisploeg vanaf elf meter naast de bezoekers uit Duitsland. Bij Borussia Dortmund waren ze echter van mening dat de scheidsrechter nooit een strafschop had mogen geven. Hummels leek bij een tackle op Malik Tillman ‘gewoon’ de bal te spelen, maar volgens de arbiter raakte hij wel degelijk zijn tegenstander. De VAR zag geen reden om in te grijpen: de beslissing bleef staan en De Jong bracht de stand in evenwicht.

Artikel gaat verder onder video

Hummels stak zijn frustraties over de arbitrale beslissing niet onder stoelen of banken. Hij gooide er vlak na het laatste fluitsignaal een boze tweet uit. Van der Vaart snapt dat Hummels zich ‘genaaid’ voelt, maar begrijpt niet waarom hij zijn frustraties moet uiten op social media. “Ik vind Hummels ook echt wel zo’n zeikerd, weet je wel”, reageerde Van der Vaart woensdagavond bij Ziggo Sport. “Iedereen ziet heus wel dat het geen penalty was. Moet je je voorstellen. Je hebt gevoetbald, zit nog vol emotie, gaat meteen naar je telefoon en gaat dat sturen. Dan ben je zó met jezelf bezig en met wat mensen van jou denken. Daar word ik erg treurig van.”

De verdediger van Borussia Dortmund sprak zijn frustraties na afloop ook uit in interviews. Van der Vaart denkt dat Hummels dat beter eerst had kunnen doen, alvorens van zich te laten horen op social media. “Dat moet hij gewoon niet doen. Hij heeft dat niet nodig. Hij is nog steeds een geweldige speler. Dan ga je meteen naar je telefoon en gooi je dat op Instagram. Of hoe heet dat? X”, verzucht Van der Vaart. “Doe dat dan gewoon in je interviews. Daar heb ik geen moeite mee.”