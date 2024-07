'Beukema gaat bij Bologna centraal duo vormen met wereldkampioen'

zou volgend seizoen bij Bologna weleens een centraal verdedigingsduo kunnen gaan vormen met , zo meldt La Gazzetta Dello Sport. De ervaren Duitser, die in 2014 wereldkampioen werd met zijn land, verlaat Borussia Dortmund transfervrij en lijkt bij Bologna de opvolger te gaan worden van .

Hummels sloot op 1 juni zijn tweede periode als speler van BVB af op Wembley, waar de Duitsers in de Champions League-finale het onderspit dolven tegen Real Madrid. Sindsdien wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst. Zo zou zelfs Ajax hebben gedroomd van zijn komst, terwijl ook datzelfde Real Madrid en Bayer Leverkusen de verdediger op de korrel zouden hebben gehad.

Het lijkt echter tóch Bologna te gaan worden. De werkgever van Beukema nam deze zomer al afscheid van Joshua Zirkzee, die naar Manchester United vertrok, en lijkt Italiaans international Calafiori kwijt te raken aan een andere Premier League-gigant, Arsenal. De Champions League-deelnemer lijkt in Thijs Dallinga (Toulouse) de opvolger van Zirkzee te hebben gevonden en zou het gat dat Calafiori achterlaat op gaan vullen met de komst van Hummels. De Duitser zou inmiddels akkoord zijn met een jaarsalaris van rond de 2,3 miljoen euro.

Bologna wil overigens nóg een verdediger toevoegen aan de selectie. La Gazzetta schrijft dat onder meer Ajacied Josip Sutalo nog altijd in beeld is, maar dat ook Ajax-target Daniele Rugani (Juventus) en Udinese-verdediger Jaka Bijol op het verlanglijstje staan. Ook de Nederlandse linksback Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) mag zich volgens de roze sportkrant verheugen in de belangstelling van Bologna, terwijl Sofyan Amrabat (die na een jaar op huurbasis bij Manchester United is teruggekeerd naar Fiorentina) in beeld zou zijn als versterking voor het middenveld.

