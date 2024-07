Arsenal betaalt fors voor rijzende ster en bezorgt Timber geduchte concurrent

krijgt er komend seizoen een geduchte concurrent in de strijd om speelminuten bij Arsenal. The Gunners hebben volgens transferspecialist Fabrizio Romano een akkoord bereikt met Bologna over de transfer van Ricardo Calafiori, die op het EK in Duitsland basisspeler was in de nationale ploeg van Italië.

Timber beleefde een rampzalig debuutjaar in Noord-Londen. De van Ajax overgekomen verdediger draaide een prima voorbereiding, waarin hij door trainer Mikel Arteta zowel in het centrum van de defensie als op de backposities werd uitgeprobeerd. Zowel in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City als in de eerste Premier League-wedstrijd tegen Nottingham Forest begon Timber als linksback, maar in die laatste wedstrijd scheurde hij zijn kruisband waardoor hij pas in mei, in de allerlaatste competitiewedstrijd van het seizoen, als invaller zijn rentree kon maken.

In de persoon van Calafiori krijgt Timber er komend seizoen dus een geduchte concurrent bij. De 22-jarige Italiaan heeft het afgelopen seizoen een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Calafiori werd in de zomer van 2023 door Bologna voor vier miljoen euro weggeplukt bij het Zwitserse FC Basel, maar levert de club nu minimaal het tienvoudige op. Volgens Romano bedraagt de initiële transfersom die Arsenal betaalt 40 miljoen euro. Door bonussen zou dat bedrag nog verder op kunnen lopen tot 45 miljoen euro.

Basel profiteert overigens ook fors mee van de transfer van Calafiori. De Zwitsers bedongen bij de verkoop van de verdediger een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent, schrijft Romano op X. Beide clubs zouden momenteel nog in onderhandeling zijn over de termijnen waarin Bologna dat bedrag naar Basel zal overmaken, zodra daarover een akkoord is bereikt zou niets een overstap meer in de weg staan.

🚨🔴⚪️ EXCL: Arsenal and Bologna have reached an agreement for Riccardo Calafiori, after breakthrough revealed earlier!



Understand fee is €40m plus €5m add-ons and sell-on clause.



Final step needed: Basel and Bologna to agree 50% sell-on payment terms, then… here we go! 🏁 pic.twitter.com/ueCZ3XOu5f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024

