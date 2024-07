'Ajax grijpt naast transferstunt: ervaren verdediger verkiest Serie A boven aanbod uit Amsterdam'

Ajax heeft volgens Italiaanse media tevergeefs een poging gedaan om naar Amsterdam te halen. De 35-jarige verdediger is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Borussia Dortmund, maar zou op het punt staan een contract te ondertekenen bij het Italiaanse Bologna.

SkySport schrijft dat Hummels momenteel een contractvoorstel van Bologna in beraad heeft. Door voor de nummer vijf van de Serie A van het voorbije seizoen te kiezen, verzekert de ervaren stopper zich van Champions League-voetbal. Afgelopen seizoen wist hij met Dortmund nog verrassend door te dringen tot de eindstrijd van het miljardenbal, daarin was Real Madrid met 2-0 te sterk.

Artikel gaat verder onder video

Ook Ajax zou dus voor Hummels in de markt zijn geweest. De club zet deze zomer onder meer in op de komst van een aantal ervaren spelers, dat de Duitser transfervrij is heeft ongetwijfeld ook meegespeeld. Hummels heeft het voorstel uit Amsterdam echter naast zich neergelegd, zo weet SkySport. Daarnaast zou een aantal Arabische clubs eveneens achter het net hebben gevist.

In Bologna zal Hummels de plek in moeten nemen van Riccardo Calafiori. De 22-jarige verdediger kan terugkijken op een prima seizoen en maakte bovendien - als een van de weinige Italianen - indruk op het EK in Duitsland. Calafiori lijkt op weg naar de Premier League, waar onder meer Arsenal hem graag ziet komen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.