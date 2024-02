Van der Vaart looft ‘Man van de Wedstrijd’ bij PSV: ‘Zijn beste wedstrijd in de Champions League’

Rafael van der Vaart heeft niets meer dan lovende woorden over voor het optreden van tijdens het heenduel tussen PSV en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder is verkozen tot Man van de Wedstrijd en volgens Van der Vaart is dat volledig terecht.

Het PSV van Peter Bosz herbergt veel smaakmakers, maar Veerman behoort ongetwijfeld tot de absolute uitblinkers. De middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog 29 keer in actie, goed voor vijf doelpunten en dertien assists. Veerman worstelde in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar met zijn fitheid. Een kuitblessure hield hem een paar weken aan de kant, waardoor hij onder meer het competitieduel met Ajax en de bekerkraker tegen Feyenoord aan zich voorbij moest laten gaan. Veerman werd in beide wedstrijden serieus gemist door PSV, dat inmiddels alweer even een beroep op hem kan doen.

In de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League bewees Veerman andermaal zijn waarde voor het elftal van Bosz. Zijn optreden werd door de UEFA beloond met de verkiezing tot Man van de Wedstrijd. “Ja, absoluut. Ik vond hem in de tweede helft misschien wel zijn beste helft spelen”, reageerde Van der Vaart na afloop bij Ziggo Sport op de vraag of hij het terecht vindt dat Veerman de award voor beste speler in ontvangst mocht nemen. “Elke bal was goed, die ene steekbal op Lozano waar die strafschop uiteindelijk uitkomt… Hij was heer en meester op het middenveld. Hij heeft echt, vind ik, zijn beste wedstrijd in de Champions League gespeeld.”

Van der Vaart zag Veerman niet alleen aan de bal, maar ook bij het drukzetten zijn ploeg bij de hand nemen. Het zijn echter vooral diens passes die de voormalig Oranje-international zo lyrisch maken over de middenvelder van PSV. “Dit is goud waard voor een elftal. Alle ballen zijn op maat. Ik heb zoveel slechte ballen gezien. Maar als hij de bal had, was er altijd een bepaalde rust en dacht je: het komt wel goed. En het kwam vaak ook goed.” Youri Mulder heeft eveneens genoten van het optreden van Veerman. “Je ziet gewoon een technisch verschil tussen veel andere spelers en hij. De eerste aanname is altijd goed, daardoor kan hij een goede voortzetting geven. Dat ontbreekt bijvoorbeeld bij de buitenspelers van PSV enorm”, zo klinkt het.