Ron Jans doet zijn oude ploeg in Enschede pijn met een overwinning voor FC Utrecht

FC Utrecht heeft de wedstrijd in Enschede tegen nummer drie FC Twente met 0-1 gewonnen. De Utrechters waren al bezig aan een goede reeks en vervolgden dat in de Grolsch Veste. In de eerste helft scoorde en dat bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor de ploeg van trainer Ron Jans.

Voor Ron Jans is dit een speciale wedstrijd, want voor zijn baan bij FC Utrecht was de trainer drie jaar land eindverantwoordelijk bij FC Twente. Beide ploegen doen het op het moment aardig goed in de Eredivisie. De ploeg uit Enschede staat knap op een derde plek en boekte in de laatste wedstrijd een ruime overwinning van 0-3 tegen Excelsior. De Utrechters begonnen zwak aan de competitie, maar zijn nu in een goede reeks beland. In de laatste zes wedstrijden werd er niet verloren en vorige week werd er een 4-0 overwinning geboekt tegen Fortuna Sittard.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft van de wedstrijd duurde het lang voordat er echt kansen kwamen, maar na twaalf minuten spelen was er gelijk een grote kans voor Toornstra, maar die plaatste de bal naast het doel van FC Twente. Niet veel later kreeg Ricky van Wolfswinkel een goede kans, maar door goed keeperswerk van Mattijs Branderhorst kwam er geen doelpunt. De spits kreeg daarna nog een grote kans, maar ook deze ging er niet in. Toornstra benutte daarentegen wel zijn tweede kans en maakte de 0-1 voor de FC Utrecht. Eerst maaide de middenvelder over de bal heen, maar daarna speelde hij zich goed vrij en kon de bal in de linkeronderhoek schuiven.

FC Twente moest in de tweede helft op zoek naar een doelpunt en daarom bracht het later in de tweede helft Myron Boadu. De spits scoorde ook een doelpunt, maar stond daarbij in buitenspelpositie en daarom werd de goal afgekeurd. De Enschedeërs probeerden nog wel meer kansen te creëren, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van Branderhorst. Ook FC Utrecht kreeg het niet meer voor elkaar om echt grote kans te creëren.

Ondanks een slotoffensief van FC Twente bleef het 0-1 en kan FC Utrecht weer een overwinning bijschrijven. De reeks van ongeslagen wedstrijden voor de Utrechters wordt nu uitgebreid naar zeven wedstrijden. De Tukkers zien AZ wel weer dichterbij komen en kunnen verder achterop raken bij Feyenoord.