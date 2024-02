Ronald de Boer ziet Ajax-speler uit het niets opstaan: 'Hard op weg een heel erg goede, moderne speler te worden'

Ronald de Boer is onder de indruk van de ontwikkeling die Ajax-middenvelder doormaakt. De aanvallende middenvelder van de Amsterdammers speelde zich in de eerste seizoenshelft uit het niets in de basis bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie en doet De Boer met zijn speelstijl denken aan Jari Litmanen.

Hlynsson, vorig seizoen nog voornamelijk actief bij Jong Ajax, maakte dit seizoen al zes doelpunten namens de Amsterdammers en was vorig weekend in de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (2-4) ook trefzeker: "In die functionele techniek, het niet blind maar gericht schieten en het snel handelen doet hij me ook aan Jari Litmanen denken", geeft de Boer aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Zo ver is hij natuurlijk nog lang niet, maar Kristian is voor mij hard op weg een heel erg goede, moderne middenvelder te worden", verwacht de analist.

Het AD vroeg De Boer of hij zichzelf terugzag in het spel van Hlynsson, maar de analist van Ziggo Sport wil het houden bij de vergelijking met een andere oud-Ajacied: "Ik vind Kristian juist heel erg op Litmanen lijken", luidt het antwoord. "Jari (Litmanen, red.) was ook geen dribbelaar, maar hij bleef maar gaan en zei altijd tegen ons: Er komt een moment dat mijn tegenstander me niet volgt. Dan slaan we toe. Kristian kan ook wel honderd keer gaan in een wedstrijd", weet De Boer.