Cillessen is te laat: SC Cambuur op voorsprong én op weg naar bekerfinale

Gaat SC Cambuur zich dinsdagavond ten koste van NEC plaatsen voor de finale van de KNVB Beker? De formatie van coach Henk de Jong is in elk geval goed op weg. De bezoekers uit Nijmegen raakten weliswaar al twee keer het aluminium, zorgde aan de andere kant met een rake kopbal voor de voorsprong voor de thuisploeg.

NEC was op voorhand de grote favoriet voor het bereiken van de bekerfinale. Niet alleen omdat het een niveau hoger speelt dan SC Cambuur, maar vooral omdat het een stuk beter in vorm is dan de tegenstander uit Leeuwarden. De ploeg van De Jong kende geen al te beste aanloop naar het duel met NEC. SC Cambuur verloor op 16 februari met 2-4 van Jong FC Utrecht en ging afgelopen vrijdag nog met 2-0 onderuit tegen FC Emmen. NEC tankte daarentegen veel vertrouwen door met 2-2 gelijk te spelen bij Ajax en Sparta afgelopen zaterdag op een 2-0 nederlaag te trakteren.

De Nijmegenaren werkten dus met een goed gevoel toe naar de ontmoeting in Friesland en waren in het eerste deel van de eerste helft zoals verwacht de bovenliggende partij. Ze kregen goede mogelijkheden om de score te openen. Zo zag Koko Ogawa zijn inzet via de vingertoppen van de Cambuur-doelman tegen de paal gaan en raakte Sontje Hansen een paar minuten later met een van richting veranderd afstandsschot de lat. Niet veel later was het aan de andere kant raak. De lange Uldrikis werd door de Nijmeegse defensie over het hoofd gezien, was eerder dan Cillessen bij de bal en knikte de 1-0 tegen de touwen.