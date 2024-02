Jasper Cillessen zorgt in 24e minuut voor schok met opmerkelijke actie tegen SC Cambuur

heeft zich verbaasd over een actie van NEC-doelman in het bekerduel tussen SC Cambuur en de Nijmegenaren. De goalie van de Gelderse club kwam bij de treffer van de spits uit Letland lomp uit, waar de boomlange aanvaller dan ook flink wat hinder van ondervond.

"Ik was in shock", geeft Uldrikis na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN toe. "De doelman kwam uit met zijn knie vooruit, het voelde alsof ik in de UFC zat. Een soort Jorge Masvidal". vergelijkt de spits de doelman van NEC met de bekende Amerikaanse vechtsporter. "Ik zag dat de bal erin ging, dus ik was blij, maar toen voelde ik ineens dat mijn hoofd pijn deed. Daardoor kon ik ook niet juichen. Ik moest eerst even afwachten of het serieus was, of niet", legt de Let uit, die een gevaar was voor de Nijmeegse defensie.

Uldrikis kende vorig jaar een slecht seizoen in de Eredivisie, maar is dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie weer volledig opgeleefd. Dinsdagavond tegen NEC liet hij zien in goede vorm te verkeren en was hij in de slotfase nog heel dicht bij de winnende treffer, maar zat Cillessen hem opnieuw in de weg: "We hebben heel goed gespeeld. Veel op de lange bal ook, maar dat was ook het plan. Dat is een van mijn kwaliteiten. Ik ben sterk in de duels, met mijn hoofd en in het vasthouden van de bal. Ik ben blij met mijn goal, maar helaas hebben we er helemaal niets aan", zegt de Letse aanvaller tot slot.

Bekijk hier de goal van Uldrikis en het moment in de 24e minuut tussen de spits en Cillessen