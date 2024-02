Sem Steijn scheldt ploeggenoot Michel Vlap verrot: ‘Is hij helemaal goed? Weirdo’

Een opvallend tafereel zaterdagavond aan het begin van de tweede helft tussen Excelsior en FC Twente. Nadat bij een vrije trap voor FC Twente werd weggestuurd door ploeggenoot , ontaardde eerstgenoemde in woede en beende hij vloekend weg. Steijn moest tot kalmte gemaand worden door zijn andere teamgenoten.

FC Twente mocht na negen minuten spelen in de tweede helft bij een 0-3 voorsprong een vrije trap nemen vanaf een meter of achttien. Steijn wilde zich ontfermen over het buitenkansje, maar werd weggestuurd door Vlap. Daar was de aanvallende middenvelder duidelijk niet van gediend: hij beende tierend weg en moest onder andere gekalmeerd wordend door Joshua Brenet.

Artikel gaat verder onder video

“Steijn heeft overduidelijk niet het hoogste woord bij het lootje rekken over deze vrije trap. Hij moet echt even tot kalmte worden gemaand, Sem Steijn”, reageerde commentator Michiel Teeling van ESPN in zijn liveverslag op de woede-uitbarsting van de aanvallende middenvelder. De vrije trap werd vervolgens door Vlap in de muur geschoten. Teeling: “Het zal Steijn er niet vrolijker op maken.”

De zeer emotionele reactie van Steijn is ook op social media onderwerp van gesprek. Journalist en columnist Henk Spaan keurt het gedrag van de middenvelder af. “Is die Steijn helemaal goed?”, vraagt Spaan zich af op X. “Zoals hij zich gedroeg bij die vrije trap. Weirdo.”