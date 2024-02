Swart: 'Ik hoef hem nooit meer te zien, maar hij loopt nog rond bij Ajax, onvoorstelbaar'

Sjaak Swart hoeft Sven Mislintat en Maurits Hendriks ‘nooit meer te zien’. De clublegende van Ajax vindt het onbegrijpelijk dat Mislintat afgelopen zomer het gehele transferbeleid kon bepalen zonder serieuze tegenspraak vanuit de clubleiding, onder wie Hendriks.

Swart noemt het 'onvergeeflijk' dat Mislintat is binnengehaald door Ajax en vervolgens 115 miljoen euro mocht uitgeven aan 'spelers die niemand kende'. Het clubicoon stipt aan dat Maurice Steijn het vizier had gericht op spelers als Sergiño Dest, Stefan de Vrij, Nicolás Tagliafico, Jerdy Schouten, Vangelis Pavlidis, Isco, Hakim Ziyech en Calvin Stengs.

"Als je die had gekocht, had je - voor veel minder geld - om het kampioenschap gespeeld”, zegt Swart in een interview met De Telegraaf. “Echt, ik hoef Mislintat en Hendriks nooit meer te zien. Maar Hendriks loopt ondanks alles nog gewoon rond op De Toekomst, onvoorstelbaar. En dat die commissarissen alle aankopen van Mislintat hebben goedgekeurd, is belachelijk. Er was geen controle.”

Hendriks zal per 1 maart 2024 niet meer werkzaam zijn bij Ajax, zo werd duidelijk in januari. De voormalig hockeytrainer en chef d'equipe van NOC*NSF had in Amsterdam nog een contract tot het einde van het jaar en vervult de functie van Chief Sports Officer.