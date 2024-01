Ajax neemt na spoedoverleg met rvc afscheid van CSO Maurits Hendriks

Maurits Hendriks (63) vertrekt na een spoedoverleg met de raad van commissarissen bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De voormalig hockeytrainer en chef d'equipe van NOC*NSF had in Amsterdam nog een contract tot het einde van het jaar en vervulde de functie van Chief Sports Officer. De club heeft inmiddels bevestigd dat Hendriks per 1 maart niet meer bij Ajax werkzaam zal zijn.

Clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant schrijft dat het 'nog niet bekend is of hij onder druk de eer aan zichzelf houdt of de laan wordt uitgestuurd.' Hoe dan ook: met het vertrek van Hendriks maken de Amsterdammers een begin met de grote schoonmaak in de organisatie waar Verweij dinsdagochtend nog voor pleitte. In een beschouwing over de huidige situatie bij Ajax maande hij rvc-voorzitter Michael van Praag en adviseur Louis van Gaal tot het wegsturen van liefst zes kopstukken, het liefst nog voordat Alex Kroes op 15 maart begint aan zijn klus als algemeen directeur.

Artikel gaat verder onder video

Hendriks wordt door Verweij consequent omschreven als 'de meest gehate persoon' binnen de organisatie in Amsterdam. De voormalig hockeytrainer zou onder meer hoofdverantwoordelijke zijn geweest voor het aanstellen van Sven Mislintat als directeur voetbalzaken. De Duitser werd in mei 2023 binnengehaald en spendeerde afgelopen zomer meer dan 100 miljoen euro aan twaalf aankopen, waarvan een groot deel niet of nauwelijks voldoet. Vanwege 'een gebrek aan brede steun binnen de organisatie' nam Ajax in september al afscheid van Mislintat.

Bovendien zou Hendriks de belangrijkste interne bron geweest zijn van auteur Menno de Galan, die in november het boek 'Ajax in crisis' op de markt bracht. In het boek zou voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar, op wiens positie Hendriks zou hebben geaasd, een 'mes in de rug' zijn gestoken door de chief sports officer. Die "wordt niet geciteerd, maar de stellige overtuiging van meerdere bronnen is dat hij uitgebreid met De Galan heeft gesproken", schrijft Verweij.

Verklaring Ajax

Kort nadat Verweij het vertrek van Hendriks wereldkundig maakte, bevestigde Ajax de berichtgeving van de journalist middels een officiële verklaring. In het persbericht is te lezen dat Hendriks 'in goed overleg met de Raad van Commissarissen' heeft besloten per 1 maart te vertrekken. "Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten. Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang. Ik dank mijn collega’s met wie ik fijn heb samengewerkt en wens Ajax alle goeds en nog meer sportieve successen toe", wordt de vertrekkende directeur in het bericht geciteerd.

RvC-voorzitter Michael van Praag zegt Hendriks erkentelijk te zijn voor de bijdrage die hij de afgelopen anderhalf jaar aan Ajax heeft geleverd. "Wij danken Maurits voor zijn enorme inzet, met name bij de verdere ontwikkeling van bouwproject De Nieuwe Toekomst en het vrouwenvoetbal van Ajax. In de korte tijd dat ik met hem heb samengewerkt, heb ik kunnen ervaren hoe toegewijd hij is en hoe hij met zijn analytische denkvermogen nieuwe structuren heeft kunnen introduceren. Wij wensen hem alle succes toe in zijn verdere carrière", aldus Van Praag.