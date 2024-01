Van Gaal en Van Praag gemaand tot ingrijpen bij Ajax: 'Harde noten kraken'

Mike Verweij doet een beroep op Michael van Praag en Louis van Gaal om op korte termijn in te grijpen bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de adviseur van datzelfde orgaan zouden al vóór 15 maart, als Alex Kroes aantreedt als algemeen directeur, enkele hoofdrolspelers achter de schermen bij de Amsterdammers de laan uit moeten sturen.

In een uitgebreide beschouwing van de huidige situatie bij de club schrijft de clubwatcher van De Telegraaf dat men in Amsterdam 'reikhalzend' uitkijkt naar de dag dat Kroes 'eindelijk' mag beginnen. Ook Verweij heeft vertrouwen in de van AZ overkomende bestuurder, maar waakt voor al teveel optimisme. Kroes is al 31 jaar lid van Ajax, is een van de oprichters van makelaarskantoor SEG en was eerder grootaandeelhouder én bestuurder bij Go Ahead Eagles: "Daarmee lijkt hij de aangewezen persoon orde op zaken te stellen, al wordt inmiddels een sfeer gecreëerd alsof hij over water kan lopen", aldus Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Van Praag en Van Gaal zouden nog voordat Kroes aan zijn klus begint een grote schoonmaak moeten houden, stelt Verweij: "Het zal Kroes in elk geval helpen als erevoorzitter en rvc-voorzitter Michael van Praag, rvc-adviseur Louis van Gaal en de nieuwe commissaris technische zaken daarvoor al de nodige harde noten kraken, zodat Kroes’ eerste taak niet hoeft te zijn mensen de laan uit te sturen." De journalist noemt - niet voor het eerst - zes namen die zo snel mogelijk het veld zouden moeten ruimen: "Susan Lenderink (financieel directeur, red.), Jan Halst (interim-directeur, red.), Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen (leden van de rvc, red.) hebben het laten gebeuren dat een passant, voor wie Ajax nota bene van tevoren is gewaarschuwd, 115 miljoen euro uitgaf aan spelers, die met de achttiende plaats in de Eredivisie voor een historisch clubdieptepunt zorgden", wijst Verweij naar de periode dat Sven Mislintat de scepter zwaaide in Amsterdam.

De zesde persoon die de deur zou moeten worden gewezen is chief sports officer Maurits Hendriks, aldus Verweij. "De man die Edwin van der Sar overtuigde, met veel bombarie de Duitse luchtfietser Mislintat binnenhaalde en Ajax daarmee jaren terugwierp", omschrijft hij de gewezen hockeytrainer en chef d'equipe van NOC*NSF. "Over datgene waar Hendriks wél verantwoordelijk voor was – De Toekomst – regent het klachten", vervolgt het artikel. "Zo zit Ajax, ooit mondiaal bekend om zijn talentenfabriek, al ruim een half jaar zonder hoofd opleidingen. Coördinator bovenbouw Edmond Claus doet dat er ’even’ bij. En dat is bij de tot (mis)koopclub verworden opleidingsclub Ajax een gotspe", stelt Verweij onomwonden.