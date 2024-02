Valentijn Driessen haalt vier Ajax-spelers één voor één volledig door het slijk

Valentijn Driessen ziet grote problemen bij Ajax en richt zich in de podcast Kick Off van De Telegraaf voornamelijk op de verdediging van de Amsterdammers. De journalist vond , veelal genoemd als een van de lichtpuntjes van het huidige Ajax, tegen NEC ook dramatisch voor de dag komen op de linkerflank en pakt daarnaast drie andere Ajacieden aan.

"Het blijkt dat er de winter toch weer steken zijn laten vallen. Ze hebben Jordan Henderson gehaald, maar iedereen wist dat de selectie kwalitatief gezien niet breed genoeg was en er andere spelers bij moesten. Dat is niet gebeurd, als je dan zondag Philippe Sandler ziet...Die speelt alles naar voren en Sutalo staat continu in de achteruit", merkte Driessen op. De verslaggever krijgt vervolgens de vraag of de Kroaat dé zwakke schakel is, maar dat is volgens Driessen niet het geval. Er zijn meer zwakke schakels binnen de ploeg van John van 't Schip.

"Hato is als linksback ook een hele zwakke schakel", vervolgt Driessen. Bij de laatste goal laat hij Lasse Schöne ook voorgeven. Daarna gaat er in het centrum ook van alles en nog wat fout. Van Devyne Rensch weten we ook allemaal dat hij niet in zijn beste periode zit. Tristan Gooijer, die staat ook helemaal stil. Dat is ook niet verwonderlijk, want daar zijn het ook hele jonge jongens voor."