'Overmars moest auto meteen inleveren bij Ajax, misbruikt als oud vuil'

Marc Overmars is ‘als oud vuil misbruikt’ bij Ajax, zo stelt Andy van der Meijde maandagavond bij Veronica Offside. De oud-voetballer vertelt dat Overmars, direct na zijn vertrek bij Ajax, zijn auto moest inleveren. Daardoor kon hij niet zelf naar huis rijden.

In de uitzending wordt gesproken over de recente uitspraken van Overmars over Gastón Ávila. Bij de NOS liet Overmars weten verrast te zijn door de keuze van Ajax om Ávila van Antwerp FC over te nemen voor liefst 14,5 miljoen euro, maar als directeur van Antwerp ging hij daarmee akkoord. Tot dusver heeft Ávila de verwachtingen nog niet waargemaakt.

Van der Meijde denkt dat Overmars wellicht een waarschuwing had uitgedeeld aan Ajax, als hij zelf beter behandeld was door de club. “Misschien had Overmars dan wel gebeld naar Ajax, maar ze hebben hem als oud vuil misbruikt. Weet je dat Overmars zijn auto moest inleveren bij de ArenA? Vrienden moesten hem ophalen.”

“Zo hebben ze hem behandeld”, vervolgt de oud-Ajacied. “Die denkt dus ook: loop lekker naar de kloten, laat die speler maar lekker daarheen gaan. Wat hij heeft gedaan, is dom. Hij is geen moordenaar. Ik stuur ook weleens een foto, maar dan past ie niet”, grapt hij.

