Voetballerij walgt massaal van professor: 'Stuitende arrogantie, je moet je diep schamen!'

De voetballerij heeft met afschuw gereageerd op uitlatingen van professor Leo Lucassen, die werkzaam is als directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Lucassen maakte in een bericht op X de vergelijking tussen het geweld van Eritreeërs en voetbalsupporters, waar mensen uit de voetballerij woedend op reageren.

"Nee, ik heb geen aandelen in de rellen tussen Eritreeërs", begon Lucassen zondagochtend op X: "Ja, uiteraard is dat onacceptabel en moet je de daders aanpakken. Nee, dit komt bij vluchtelingen heel weinig voor. En ja, helaas is dit wekelijks te zien bij Nederlandse voetbalsupporters", schrijft Lucassen, waarmee hij voetbalsupporters direct vergelijkt met relschoppende Eritreeërs in Den Haag. Het zorgt voor ontsteltenis bij mensen uit de voetballerij.

Artikel gaat verder onder video

"De tekst van deze uitstekend opgeleide meneer is een goedkope en misplaatste vergelijking over de rug van het profvoetbal", schrijft journalist Rik Elfrink, die namens het Eindhovens Dagblad PSV volgt. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is ook alles behalve te spreken over het bericht van Lucassen: "Bizarre aantijging van een professor dat de taferelen in Den Haag met de brandstichtende en stenengooiende Eritreeërs ‘wekelijks te zien zijn bij Nederlandse voetbalsupporters’. Onvoorstelbaar dat iemand met de titel professor voor zijn naam dit soort onzin de wereld in slingert."

Ook Chris Woerts, sportmarketeer en regelmatig te gast bij het programma Vandaag Inside, begreep helemaal niets van het bericht van Lucassen: Stuitende arrogantie en domheid van iemand die zich ook nog eens professor mag noemen! Leo Lucassen moet zich diep schamen", vindt de sportmarketeer.