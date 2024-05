Sneijder snapt niks van PSV-discussie: ‘Onzin, waar hebben we het nou over man’

Wesley Sneijder vindt het onzin dat analisten de trip van PSV naar Ibiza als competitievervalsing bestempelen. De recordinternational stelt dat beide ploegen zich maar eerder had moeten veilig spelen en dat PSV ook nog genoeg heeft om voor te spelen.

PSV speelt namelijk nog een belangrijke rol in de degradatiestrijd van de Eredivisie van dit seizoen. Momenteel staan RKC Waalwijk en Excelsior beiden op 29 punten, maar heeft RKC een iets beter doelsaldo. De ploeg die zondagavond boven de ander staat, hoeft geen play-offs voor promotie/degradatie te spelen. RKC neemt het komend weekend op tegen PSV, terwijl Excelsior naar Feyenoord moet. Door de trip naar Ibiza zou RKC volgens sommigen een grotere kans maken om de play-offs te ontlopen.

Sneijder kan tijdens Veronica Offside zijn irritatie niet onderdrukken, als dit onderwerp ter tafel komt. “Dat is toch onzin joh. Competitievervalsing, waar hebben we het nou over. RKC had moeten zorgen dat ze iets eerder veilig waren geweest.” De oud-middenvelder snapt het ook van de kant van de Eindhovenaren. “Straks komt ook het EK, dan zijn heel veel spelers weg. Dan is die tijd er ook niet. Ik begrijp wel dat ze dat nu doen, voor die laatste wedstrijd.” Onder andere Mike Verweij en Aad de Mos vinden deze trip geen slim plan van PSV.

Volgens de oud-Ajacied is er ook voor de spelers die zondag zullen worden opgesteld nog veel om voor te spelen. “Er zullen ook jongens een kans krijgen die nog niet veel gespeeld hebben. Die willen zichzelf ook weer in de kijker spelen. Luuk de Jong kan nog topscorer worden. Al met al zijn de reserves van PSV nog wel beter dan de basisspelers van RKC.”

Wim Kieft snapt wel dat de Kralingers zich beklagen. "Ik kan me dat Excelsior wel voorstellen. Voor mij is het ook wel dubbel: ik was wel naar Ibiza gegaan in diezelfde positie. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit irritatie opwekt. Ze (PSV, red.) moeten deze wedstrijd gewoon winnen en eigenlijk ruim. En RKC en Excelsior gaan alle twee verliezen.”

