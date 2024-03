Ajax maakt grote fout met sterkhouder: ‘Er is een grens gepasseerd, hij liep in het rood’

Ajax moet het zondagmiddag tijdens het uitduel met PEC Zwolle (12.15 uur) stellen zonder . De spits kampt met een hamstringblessure, voor de interlandonderbreking opgelopen tegen Sparta Rotterdam. Marciano Vink veronderstelt dat Brobbey al enige tijd ‘in het rood’ liep.

Brobbey liep voor de interlandbreking een hamstringblessure op na een sprint in de diepte. De aanvalsleider van Ajax is niet op tijd hersteld, waardoor Chuba Akpom zondag tegen PEC vermoedelijk in de punt van de aanval zal starten. “Brobbey is natuurlijk het type speler dat geniet van fysiek spel. Dat wegdraaien bij tegenstanders hoort op bij zijn spel. Hij kan ook in de diepte spelen. Maar ik denk dat hij al een tijdje niet fit is geweest”, zegt Vink zaterdagavond in De Eretribune van ESPN.

De analist veronderstelt dat Brobbey geforceerd is door Ajax. “Hij was niet honderd procent fit en ik denk dat Ajax hem zo hard nodig had om de vijfde plaats in zich te houden, dat er een grens is gepasseerd. Hij liep al in het rood.”

Vink verwacht dat het gemis van Brobbey zich zal doen voelen voor Ajax. “Het gemis van Brobbey is voor Ajax zó heftig. Akpom heeft het goed gedaan op de momenten dat hij erin kwam, maar als Akpom startte vond ik hem niet top”, aldus de oud-voetballer.