Jordan Henderson zorgt voor grote ergernis: 'Doe gewoon normaal, je bent gehaald om te voetballen'

Willem van Hanegem ziet bij Ajax ‘de raarste dingen’ gebeuren. De oud-voetballer vindt dat er ‘overdreven’ optimistisch wordt gereageerd op het 0-0 gelijkspel tegen Aston Villa in de Conference League en stipt de nodige onderliggende probleempunten aan.

“Ze doen daar de raarste dingen. Een jongen die net achttien is, moet meteen aanvoerder zijn. Hoe kan dat nou?”, doelt Van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast op Jorrel Hato. “Hoe kun je zo’n jongen dat nu aandoen? Het loopt voor geen meter, wat moet hij dan zeggen? Het is wel gewoon een goede speler.”

Hato werd in december even aanvoerder bij afwezigheid van Steven Bergwijn en Steven Berghuis, maar inmiddels draagt Jordan Henderson de band. Van Hanegem stoort zich aan de Engelsman. “Die weet van gekkigheid niet wat hij moet doen. Dat meen ik. Ga nou gewoon spelen, niet rennen naar de scheidsrechter, klagen, zwaaien naar anderen… Doe gewoon normaal. Je bent gekocht om te voetballen.”

Supporters waren donderdagavond optimistisch na de wedstrijd tegen Aston Villa, maar Van Hanegem vindt de euforie overdreven. “Bij Ajax zie je dat er al snel overdreven wordt gedaan. Die jongen links op het middenveld (Kenneth Taylor, red.) is gewoon een goede speler uit de eigen jeugd, die nog beter kan worden, dat zeiden we vorig jaar al. Ze hebben hem eerst uitgescholden en nu is hij ineens Onze Lieve Heer. Dat is toch triest?