'Alex Kroes wil voormalig Ajax-trainer benaderen om Van 't Schip deze zomer op te volgen'

Alex Kroes, die overmorgen (vrijdag) eindelijk officieel mag beginnen als algemeen directeur van Ajax, gaat een poging wagen om Erik ten Hag te bewegen tot een terugkeer in Amsterdam. Dat weet het Britse Football Insider althans te melden op basis van 'goed geplaatste bronnen'. De 54-jarige Ten Hag zou bij zijn huidige club Manchester United zo goed als zeker geen toekomst hebben en daarom de gedroomde kandidaat zijn om John van 't Schip komende zomer op te volgen in de Johan Cruijff ArenA.

"Goed geplaatste bonnen vertellen Football Insider dat Kroes van plan is om de United-boss te benaderen voor de binnenkort vacante positie bij de Nederlandse gigant, temidden van groeiende druk op zijn positie op Old Trafford", schrijft het Britse medium donderdag. Ten Hag verliet Ajax in de zomer van 2022 om in Engeland aan de slag te gaan. Na een redelijk succesvol eerste seizoen, waarin United beslag legde op de League Cup en zich met een derde plaats in de Premier League plaatste voor de Champions League, is de Nederlandse trainer momenteel bezig aan een stroef verlopend tweede jaar in Manchester.

In de laatste fase van het seizoen moet Manchester United immers nog alle zeilen bijzetten om zich opnieuw te plaatsen voor het miljardenbal. De club staat momenteel zesde, met een achterstand van acht punten op nummer vier Aston Villa. Nummer vijf Tottenham Hotspur heeft echter een wedstrijd minder gespeeld én twee punten minder dan de club die donderdag de return tegen Ajax in de Conference League speelt, en heeft dus virtueel het vierde Champions League-ticket in handen. Bovendien is Ten Hag met United al uitgeschakeld in de League Cup én de Champions League, terwijl zondag een kraker in de kwartfinale van de FA Cup tegen Liverpool op het programma staat.

SEG

Football Insider stipt bovendien aan dat Kroes en Ten Hag reeds 'sterke banden' hebben omdat de Sports Entertainment Group (SEG), het zaakwaarnemerskantoor dat door Kroes is opgericht, de belangen van de trainer behartigt. Het medium schrijft dat meerdere spelers die Ten Hag naar United haalde eveneens door SEG worden vertegenwoordigd, zoals André Onana, Sofyan Amrabat Rasmus Hojlund en Antony. Bovendien was de groep ook betrokken bij een aantal uitgaande United-transfers, wat tot gefronste wenkbrauwen op Old Trafford zou hebben geleid: "Er leven zorgen bij het nieuwe regime van Manchester United, geleid door Sir Jim Ratcliffe, over de invloed van SEG en hoe hun cliënten worden voorgetrokken bij de club."