PSV komt dramatische start niet te boven: Champions League-avontuur eindigt in Dortmund

PSV is er niet in geslaagd de kwartfinale van de Champions League te bereiken door de return tegen Borussia Dortmund met 2-0 te verliezen. Na de 1-1 van drie weken geleden in Eindhoven was dat voldoende voor de nummer vier van de Bundesliga om de koploper van de Eredivisie uit het miljardenbal te kegelen. zette de thuisploeg al vroeg op het goede spoor door de eerste treffer van de avond achter PSV-doelman te schieten. Diep in blessuretijd zorgde routinier voor de beslissing.

Bij PSV stond Joey Veerman na twee wedstrijden gemist te hebben wegens een blessure weer in de basis. Malik Tilmann speelde vanaf de linkerflank, daarmee Hirving Lozano naar de bank verwijzend. Jerdy Schouten vormde samen met Olivier Boscagli het centrum van de verdediging waardoor André Ramalho als reserve startte. Bij Borussia Dortmund kon Julian Ryerson wegens een blessure niet starten en keerde keeper Gregor Kobel terug in de basis nadat hij in Eindhoven in de warming-up moest afhaken.

Artikel gaat verder onder video

Met de Gelbe Wand in de rug startte PSV dramatisch aan de wedstrijd. Nadat Ian Maatsen al een grote kans had gemist was het in de derde minuut wel raak. Op aangeven van Julian Brandt schoot Jadon Sancho de bal van buiten het strafschopgebied laag in de korte hoek achter Walter Benítez: 1-0. Ook na de treffer bleef Dortmund de bovenliggende partij en werd PSV bij vlagen weg gespeeld. Het vizier van de Duitsers stond gelukkig voor PSV niet op scherp. Daardoor, en door goed keeperswerk van Walter Benítez, bleef het lang 1-0 en bleef PSV dus in de wedstrijd. Van het aanvallende gedeelte moest PSV het niet hebben in de eerste helft. Het eerste schot richting doel werd pas in de 27e minuut genoteerd, het eerste schot tussen de palen in de 31e minuut. Omdat Dortmund ook niet meer scoorde was de ruststand 1-0.

Na rust was er een heel ander PSV te zien, onder meer door een sterke invalbeurt van Lozano. Het zette Dortmund regelmatig zonder druk en creëerde ook kansen. Het gevaarlijkste moment kwam van de Mexicaan, die met een knap schot de paal raakte. Ook Johan Bakayoko stichtte veel gevaar, maar vond telkens doelman Kobel op zijn weg. Dortmund bleef echter dreigend in de counter, wat maakte dat PSV moest aanvallen met de handrem er op. In de 77e minuut leek Dortmund via Niclas Füllkrug de wedstrijd te beslissen, maar zijn treffer werd na bestudering van de beelden wegens buitenspel afgekeurd. Daarmee leek PSV een tweede kans te krijgen, maar die pakte het niet. Ondanks een enorme kans voor Luuk de Jong, hij schoot oog in oog met Kobel over, scoorden de Eindhovenaren niet meer. Dat deed Dormund wel via Marco Reus, die na een glijpartij van Isaac Babadi alleen voor Benítez niet faalde: 2-0. Daarme is het Europese seizoen van PSV voorbij.