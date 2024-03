Chris Woerts verbaast vriend en vijand met uitspraken over vrouwenvoetbal: 'Ze moeten hun mond houden'

Chris Woerts snapt niets van de actie van de voetbalvrouwen, zo heeft hij uitgelegd tijdens Vandaag Inside. De speelsters zijn volgens hem niet goed genoeg om meer te verdienen. Veel voetbalsters verdienen nog altijd geen minimumloon, maar Woerts vergelijkt het met de sporters op de Olympische Spelen. Die doen ook iets indrukwekkends, maar verdienen ook geen bakken met geld.

Als Woerts wordt gevraagd naar de mening van de actie van de voetbalsters, reageert hij stellig: “Lachwekkend. De KNVB heeft gezegd: ‘iedere BVO moet een vrouwenelftal hebben’, maar zoveel talent is er helemaal niet in Nederland. Dus dan krijg je die versplintering. De goede speelsters spelen in het buitenland, ook voor heel weinig geld trouwens”, vertelt Woerts.

Artikel gaat verder onder video

“En die dames, die moeten hun mond houden, want die kunnen amper de bal van A naar B spelen”, gaat hij verder. De controversiele mening van Woerts wordt gedeeld door Johan Derksen, die hem bijval geeft tijdens het programma. “Ik ben het helemaal met hem eens hoor”, legt Derksen uit, na de uitspraken van Woerts.

Woerts legt zijn uitspraken verder uit. “En als je dan kijkt, er zijn Olympische sporters, die gaan naar de Olympische Spelen in Parijs de komende zomer. Die trainen vier of vijf keer zo hard voor veel minder geld, en die moeten daar (ter plekke, red.) een prestatie leveren. Het damesvoetbal wordt in het leven gehouden door de KNVB. Ze zijn begonnen de premies van het mannenvoetbal gelijk te trekken aan de premies van het vrouwenvoetbal. Het is lachwekkend.”