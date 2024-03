Dramatische avond voor FC Volendam: volledige afdroging in de maak

FC Volendam verloor afgelopen zondag met 0-4 van sc Heerenveen en een paar dagen later is een nieuw dieptepunt in de maak. NEC had in de eerste helft geen kind aan de nummer laatst van de Eredivisie en zocht met een 0-3 voorsprong de kleedkamer op.

De eerste wedstrijd in speelronde 24 van de Eredivisie ging voor FC Volendam nog veelbelovend van start. Vivaldo Semedo knikte binnen tien minuten raak uit een hoekschop en bezorgde de thuisploeg daarmee een vroege voorsprong. Daar leek het op althans. De VAR riep Martijn Vos echter naar de zijkant en de leidsman zette wegens hinderlijk buitenspel een streep door een vroege Volendamse voorsprong. Nog amper bekomen van die tik kreeg FC Volendam al de volgende te verwerken: Sontje Hansen schoot raak voor de Nijmeegse voorsprong.

NEC, dat afgelopen dinsdag nog 120 minuten in actie kwam in de halve finale van de KNVB Beker tegen SC Cambuur, kende vervolgens nog maar weinig problemen met FC Volendam. Jasper Cillessen redde nog wel uitstekend op een kopbal van Damon Mirani, maar daarna was het alleen nog maar NEC. De formatie van coach Rogier Meijer verdubbelde via Kodai Sano de score en maakte er een paar minuten voor het rustsignaal ook nog 0-3 van. Sylla Sow was de maker van de derde Nijmeegse treffer. Het gezicht van FC Volendam-trainer Regillio Simons spreekt boekdelen.

Voor NEC begint het seizoen er daarentegen steeds mooier op te worden. Na het bereiken van de bekerfinale - op 21 april tegen Feyenoord - lijkt het vrijdagavond op gelijke hoogte te komen met nummer vijf Ajax.

N.E.C. laat geen spaan heel van FC Volendam: 0️⃣-3️⃣ bij rust.#volnec pic.twitter.com/MWHHpHyhUz — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024