ESPN ziet nieuwe trend in de Eredivisie: ‘Is dit een hype of zo? Ik heb géén idee wat dit is’

Kenneth Perez en Marciano Vink zagen afgelopen speelronde iets opvallends in de Eredivisie. Diverse spelers uit de Nederlandse competitie speelden met een ingetapete hand, terwijl er op het eerste oog geen sprake is van een blessure. Bij Dit was het Weekend zien de analisten een nieuwe trend in de voetballerij.

“Ik zag Dani de Wit tijdens de wedstrijd lopen met een soort bandage om zijn hand. Na de wedstrijd had hij dat niet en stond hij te klappen, dus hij heeft geen gebroken hand, of zoiets. Ik zag bij Ajax ook al twee spelers die dat hebben, waarom is dat?”, vraagt Kenneth Perez zich hardop af. Marciano Vink, wiens zoon Skye Vink in de jeugdopleiding van Ajax speelt, heeft geen flauw idee.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb geen idee, ik weet het echt niet. Brian Brobbey loopt ook met zo’n ‘ding’. Iedere keer als hij een kans mist, slaat hij keihard op de grond…”, zegt de analist. Milan van Dongen denkt dat dit een nieuwe hype is onder de voetballers. “Quinten Timber had het ook, zijn het ook geen polsbandjes?”, zegt de ESPN-presentator. “Geen idee, ik vraag het me ook af. Ik ga het eens navragen”, besluit Vink.