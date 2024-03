Genee geeft update over zieke Derksen: 'Hij voelde zich zó slecht, dat...'

Wilfred Genee legt in de online rubriek In de Wandelgangen uit waarom Johan Derksen donderdagavond ontbrak in de uitzending van Vandaag Inside. De 75-jarige journalist werd in de talkshow vervangen door Rutger Castricum, die uitlegt hoe lastig het is om op de stoel van de zieke Derksen te gaan zitten.

Studiogast Raymond Mens vraagt Genee of er al 'een update' beschikbaar is over de gezondheid van Derksen: "Is hij thuis of is hij naar het ziekenhuis gegaan?", wil Mens weten. Daarop legt de presentator uit: "Volgens mij zit hij wel gewoon thuis. Maar hij was halverwege en toen voelde hij zich zó slecht, dat hij is omgekeerd." Grappend vervolgt Genee: "Nu staan er allemaal mensen van Shownieuws te wachten, die willen weten hoe het is met hem." Castricum: "Of hij echt dood is..."

Update 10.57 uur: Inmiddels heeft Vandaag Inside op de eigen website bekendgemaakt dat Derksen vrijdagavond terugkeert. Hélène Hendriks, die komende zondag voor het eerst haar nieuwe programma De Oranjezomer gaat presenteren, zal als tafelgast plaatsnemen tussen Derksen, Genee en René van der Gijp.