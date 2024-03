Wilfred Genee maakt collega van RTL belachelijk: 'Shit, ik vergat dat we op tv zijn'

Wilfred Genee lijkt niet erg onder de indruk van zijn collega-presentator Marcel Maijer. In de uitzending van Veronica Offside maakte Genee maandagavond enkele grappen over Maijer, die bovendien wat voorzichtige kritiek incasseerde van Wim Kieft.

Maijer is bij RTL7 presentator van de Champions League-wedstrijden en ontvangt dinsdag Wesley Sneijder en Jan Boskamp in de studio. De twee gasten zitten maandagavond ook bij Veronica Offside, waar ze door Genee werden gevraagd naar dinsdag. “Met Marcel Maijer gezellig een hele uitzending maken. Van begin tot einde een uitzending maken. Tik…”, zei Genee lachend. Sneijder antwoordde: “Tak.”

Daarmee leken de tafelheren te insinueren dat de vraaggesprekken met Maijer weinig dynamiek bevatten. Boskamp was niet te spreken over de opmerking van Genee. “Waarom zit je die jongen weer uit te lachen? Je bent echt een waardeloze gozer.” Genee reageerde: “Shit, ik vergat dat we op tv zijn. We zaten net in de kleedkamer. Ik haal dingen door elkaar. Dat had ik niet moeten doen. Stom van me.”

Wim Kieft leek de kritiek van Genee wel te begrijpen. “Als je presenteert, en je wilt een wedstrijdanalyse doen met twee analisten in de studio, dan kun je niet van tevoren de vragen bedenken. Jij weet er alles van. Als er een antwoord komt dat je misschien niet verwacht, of niet helemaal een antwoord is op je vraag, dan moet je een beetje improviseren. Daar is niet iedereen even goed in”, zei Kieft.

“Marcel Maijer is daar niet zo goed in, zeg jij?”, antwoordde Genee. “Nou, ik vind het niet zijn kracht als ik heel eerlijk mag zijn”, erkende Kieft. Daarna maakte Genee nog een vileine opmerking. “Waar zit de kracht van Marcel dan?”, zei hij de presentator lachend. “Nee, sorry, ik moet ophouden nu. Zo flauw dit.” Boskamp concludeerde: “Je bent echt een stuk vergif aan het worden. Niet te geloven.”