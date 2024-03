Sportpresentatrice Hélène Hendriks gaat aangifte doen van de neppornovideo van haar online is gezet, zo heeft Hendriks dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Vandaag Inside. Hendriks werd, net als onder meer Olcay Gulsen en Noa Vahle, het slachtoffer van deepfakevideo's.

Het Algemeen Dagblad is na onderzoek met de conclusie gekomen dan tientallen bekende Nederlanders te zien zijn in deze video's. In het geval van Hendriks is de video volgens de sportpresentatrice goed met het echt te onderscheiden: "Je ziet heel goed dat het fake is. Het is schandalig", zegt Hendriks vervolgens, waarna Johan Derksen haar steunt: "Het is heel treurig. Hoe slecht moet je zijn, dan ben je ziek!"

Hendriks zelf is op de achtergrond bezig om stappen te ondernemen, evenals Gulsen en Caroline van der Plas, die ook getroffen is: "De verslaggever van het AD vroeg of ik dat zou doen en ik ben daar achter de schermen ook al mee bezig", zegt de sportpresentatrice over het doen van aangifte: "Toch ben ik er sceptisch over. Ik hoor Yesilgöz zeggen: meld het. Dat snap ik, maar aan de andere kant liggen er nog stapels aangiftes en daardoor heb ik het gevoel dat er weinig uitkomt als je dat doet", besluit de journaliste.