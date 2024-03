Het ‘neukertje van de chef’ doet boekje open over gedrag Mart Smeets en Kees Jansma bij NOS

Griselda Visser heeft een boekje opengedaan over haar ervaringen bij NOS Studio Sport. Ze was in de eerste helft van de jaren negentig werkzaam bij Studio Sport en RTL Sport en ESPN. De bevindingen in het rapport van de commissie-Van Rijn, over misstanden bij de NPO, verbaast haar niets.

Visser vertelt aan het Algemeen Dagblad dat zij destijds op de werkvloer te horen kreeg dat ze, ondanks tien jaar aan werkervaring, was aangenomen vanwege haar jukbeenderen en dat ze 'het neukertje van de chef' was. Wie die opmerking maakte, vermeldt ze niet. Wel beschrijft ze hoe meerdere specifieke personen zich gedroegen op de werkvloer. Zo zou Mart Smeets eens aan haar hebben gevraagd ‘als er straks mannen voorbijkomen, hoeveel vraag je dan?’, toen hij Visser op de redactie voor een raam zag zitten.

Artikel gaat verder onder video

Op dat moment schrok Visser van de opmerking, maar inmiddels ‘weet ze wel beter’. “Dat is de cultuur die daar heerst. Daarom keek ik er niet van op toen Smeets over tennisster Steffi Graf zei dat hij ’m daar weleens tussen zou willen hangen. En ook niet dat redactieleden aan mij vroegen of Senay Özdemir, de Tros-presentatrice die bij mij kwam buurten, het een beetje kan. Maar je snapt: zo’n opmerking, nota bene gemaakt in een volle redactieruimte, dat voelt niet fijn”, zegt ze.

Smeets noemt het ‘waanzin’ en ‘pijnlijk om te horen’ dat Visser zegt dat hij haar heeft neergezet als prostituee. “Een bedenksel. Ik was nooit zo, ik ben niet zo. Daarom neem ik er ook afstand van. Dat van Steffi Graf was een kroeggesprek, waar ik bij was. Heeft niks met een officiële quote te maken. Dat was mannentaal in een café.”

De inmiddels 60-jarige Visser werd in 1990, op 26-jarige leeftijd, aangenomen na een gesprek met de persoon die ze nu ‘Bokito’ noemt: haar toenmalige chef Kees Jansma. Ze merkte allerlei misstanden op de redactie. “Seksisme, racisme, achterstelling: het was niet incidenteel, maar structureel.”

Lees ook: Sjoerd van Ramshorst schrikt van twee getallen in rapport commissie-Van Rijn

Jansma zegt te kunnen begrijpen dat Visser hem Bokito noemt. “Maar ik kijk nooit met dedain neer op andere mensen. Ik ben en was emotioneel betrokken bij collega’s. Ook bij haar, weet ze wellicht nog. Maar ik besef wel dat ik een bullebak kan zijn. Dat spijt me dan vaak onmiddellijk. En dan probeer ik dat goed te maken. De opmerking dat zij ‘het neukertje van de chef’ zou zijn, heb ik nooit gehoord. En Griselda en ik weten dat het niet waar is”, aldus Jansma.

Visser, ook bekend onder haar pseudoniem Griselda Molemans, nam uiteindelijk ontslag en vervolgde haar carrière bij RTL Sport en ESPN. Ruim dertig jaar later wil ze een schadevergoeding: niet voor zichzelf, maar voor iedereen bij Studio Sport die het werk onmogelijk is gemaakt. “Er kwamen mensen in de problemen. Gekrenkt verlieten ze het Media Park via de achterdeur. Zij moeten financieel gecompenseerd worden.”