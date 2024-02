Sjoerd van Ramshorst schrikt van twee getallen: 'Je krijgt het gevoel dat het één grote dierentuin is'

Sjoerd van Ramshorst is geschrokken van de resultaten in het rapport van de commissie-Van Rijn over de misstanden bij de publieke omroep. In het rapport staat onder meer dat 85 procent van de werknemers op de sportredactie die meewerkten aan het onderzoek in aanraking zijn gekomen met pestgedrag. 56 procent had te maken met intimidatie.

Van Ramshorst, presentator van onder meer Studio Voetbal, schrikt van de getallen. Hij noemt 85 procent ‘rammend veel’. “Ik ben er echt van geschrokken. Als je die twee getallen leest, dan krijg je het gevoel dat de redactie één grote dierentuin vol idiotie is. Die indruk heb ik niet”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “Ik heb zelf geen grensoverschrijdende situaties ervaren. Daarmee wil ik de problemen niet bagatelliseren. Integendeel. De cijfers spreken voor zich.”

“Ik vind het vooral erg dat veel collega’s pestgedrag en intimidatie hebben meegemaakt”, vervolgt de sportpresentator. “Ik kende wel een aantal verhalen over collega’s die afgesnauwd zijn of te maken hadden met intimidatie. Situaties waar ik niet bij ben geweest, maar waarvan je denkt: hoe is het mogelijk? Dat het op zo’n grote schaal gebeurt... Dat wist ik niet. Of misschien zie ik het niet.”

Van Ramshorst vindt het lastig om iets te zeggen over zijn collega-presentator Tom Egbers, die wordt beticht van pesten en intimidatie en inmiddels al tien maanden thuis zit. “Ook in dit geval kan en wil ik niet oordelen over een situatie waar ik weinig van afweet en niet bij ben geweest. Ik kan alleen zeggen dat ik altijd heel fijn met Tom heb gewerkt. Ook hoop ik dat hij en de NOS er snel uitkomen. Of dat terugkeren op de redactie of een andere oplossing moet zijn, is niet aan mij.”