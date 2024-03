Hoofdcompetitie volgend weekend in België al klaar: dit is hoe de veelbesproken play-offs werken

Royale Union Saint-Gilloise staat momenteel bovenaan in de Jupiler Pro League, zij zullen de boeken ingaan als de nummer één van het Jupiler Pro League-seizoen 2023/24. Zijn ze dan nu al kampioen? Nee hoor, na volgend weekend start de play-off-fase in België. Op het oog een lastige constructie, maar FCUpdate.nl zet op een rijtje hoe het allemaal werkt.

Het play-offsysteem bij onze Zuiderburen is ietwat ongebruikelijk. De competitie is na volgend weekend al ten einde, maar daarna worden de zestien teams verdeeld over drie verschillende soorten play-offs. De ranglijst na volgend weekend wordt dus door in drie stukken verdeeld. Nummer één tot en met zes, nummer zeven tot en met twaalf en nummer dertien tot en met zestien.

Nummers dertien tot en met zestien vechten voor lijfsbehoud in de Jupiler Pro League. Zij spelen ieder nog zes partijen (twee wedstrijden tegen elke tegenstander dus). In tegenstelling tot de twee andere play-offs bovenin de competitie vindt er voorafgaand aan de degradanten-play-offs geen halvering van de punten plaats.

De twee teams die onderaan eindigden, degraderen sowieso. De club die de meeste punten heeft van de onderste vier handhaaft zich en speelt ook in 2024/25 in de Pro League. Dan blijft alleen nog de nummer twee uit de degradantengroep over. Die speelt een heen- en terugwedstrijd tegen de winnaar van de promotie-play-offs uit de Challenger Pro League. De verliezer speelt volgens seizoen op het tweede niveau.

© Sporza

Bij de middelste groep uit de Jupiler Pro League (de nummers zeven tot en met twaalf) worden de tot dusver behaalde punten gehalveerd. In totaal spelen de teams in deze play-offs allemaal tien duels (tegen elk team weer twee keer dus). Deze play-offs heet de Europe Play-Offs. Vergeleken met de andere groepen zijn hier weinig positieve/negatieve gevolgen voor het grootste gedeelte van deze zes club.

De club die in deze Europe Play-Offs eerste wordt, kan het laatste Europese ticket grijpen, maar dan moet het wel zien af te rekenen in een uitwedstrijd tegen de nummer vier van de Champions Play-Offs. De overige vijf teams uit de Europe Play-Offs zien hun seizoen op een neutrale wijze eindigen. Volgend jaar weer Pro League voor hun dus. Volgt u het nog?

Dat brengt ons meteen bij misschien wel de interessantste play-off-groep. De Champions’ Play-offs, met zes teams. De nummer één tot en met zes van het Jupiler Pro League-seizoen 2023/24. Ook hier worden de punten weer gehalveerd. Ook hier worden tien wedstrijden gespeeld (uiteraard speelt elk team tegen elke tegenstander twee keer).

Met de nummers vijf en zes gebeurt niks, zij mogen niet voetballen in Europa, en spelen volgend seizoen gewoon weer in de Jupiler Pro League. De nummer vier van die groep speelt zoals gezegd in een thuiswedstrijd tegen de nummer één van de Europe Play-Offs. De winnaar van dat duel mag plaatsnemen in de tweede kwalificatieronde van de Conference League.

De kampioen krijgt rechtstreeks toegang tot de groepsfase van de Champions League. De nummer twee krijgt een ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. En tot slot zal de nummer drie het moeten doen met de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. Maar, er zit nog een adder onder het gras…

© Sporza

Union SG en Royal Antwerp FC staan tegenover elkaar in de bekerfinale van België, wat ook nog goed is voor een Europees ticket. De winnaar van de beker heeft recht op de play-offronde van de Europa League. Mocht de bekerwinnaar in de top twee eindigen, schuiven de Europese tickets allemaal een plekje op vanaf daar. Dan speelt dus niet de nummer vier de wedstrijd tegen de nummer zeven, maar de nummer vijf neemt het op tegen de nummer zeven (nummer één van de Europe Play-Offs).