'Ik was nog veel te jong en had geen idee wat er op me afkwam om trainer te zijn van Ajax'

Het huidige seizoen van Ajax vertoont parallellen met eind jaren negentig, ziet toenmalig hoofdtrainer Jan Wouters. Ajax eindigde op de zesde (1999) en vijfde (2000) plaats in de Eredivisie; op dit moment staan de Amsterdammers vijfde.

Wouters was in december 1998 op 38-jarige leeftijd aangesteld als trainer, toen Morten Olsen werd ontslagen vanwege tegenvallende prestaties. Als interim-trainer loodste Wouters de ploeg naar een zesde plaats. Hij mocht aanblijven als hoofdtrainer en formuleerde een duidelijke doelstelling voor het jubileumseizoen 1999/00. “Het kampioenschap, de beker en ten minste overwinteren in de UEFA Cup”, vertelde hij aan zijn ploeg, op beelden die te zien zijn in de documentaire Daar hoorden zij engelen zingen.

Het liep anders: Ajax werd vijfde, werd in de achtste finales van de beker al uitgeschakeld door Roda JC en vond zijn Waterloo in de derde ronde van de FA Cup. Wouters, die was gepromoveerd als trainer van de beloftenploeg, weet nog dat hij eigenlijk niet opgewassen was voor de klus als hoofdtrainer van Ajax. “Ik was net gestopt met voetballen, ik was nog veel te jong en had geen idee wat er op me afkwam om trainer te zijn van een club als Ajax.”

“Ik kwam er snel achter dat als je zo’n club wil trainen, je een hele goede manager moet zijn. Ik concentreerde me te veel op het voetbal en ik was totaal geen manager die het geheel bij elkaar kon houden”, blikt Wouters terug. Hij heeft meer vertrouwen in de huidige trainer John van ’t Schip. “John heeft veel meer ervaring dan ik toen had. Daar ben ik niet bang voor. Hij is bondscoach geweest, heeft teams getraind, dus die hoef ik geen advies te geven. Dat weet hij zelf wel.”